Üniversiteliler köy okulu öğrencilerini sevindirdi

Muş'ta üniversite öğrencileri, bir köy okulunun tadilatını gerçekleştirip çocuklarla oyun oynayarak örnek davranış sergiledi.

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 13 üniversite öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, merkeze bağlı Suboyu Köyü İlkokulu'na geldi.

Burada okulu temizleyen, duvarlarını boyayan, elektrik tesisatını yenileyen ve ihtiyaç duyulan yerlere sıva yapan öğrenciler, ardından okulun bahçesinde çocuklarla oyun oynadı.

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesine gönüllü katıldığını söyledi.

Öğrencilere yardım etmenin kendisini sevindirdiğini ifade eden Yıldırım, "Gönüllü olarak köy okulunun boya, bakım ve temizliğini yaptık. Kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz." dedi.

KYK İl Müdürü Emrullah Güler ise minik öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Okulun badana, sıva, boya ve temizlik gibi tüm eksiklikleri tamamlamak için seferber olduklarını dile getiren Güler, "Okulumuzu daha güzel hale getirip öğrencilerimize teslim edeceğiz. KYK, sosyal sorumluluk projelerinde gerçekten çok güzel işler başarmakta. Sadece barınma, kredi ve burs desteği değil, örnek projelerle de adından söz ettiriyor." diye konuştu.

