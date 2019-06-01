BÜLENT MAVZER - Iğdır'da eğitim gören üniversite öğrencileri, kaldıkları yurtta açılan kurslar ile eğitimleri dışında meslek de öğreniyor.

Iğdır Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Süreyya Sülün Hanım Yurdu Müdürlüğünce, söz konusu yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik "KYK Akademi" projesi kapsamında mesleki kurslar açılıyor.

Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile ortak yürütülen proje kapsamında, öğrenciler, yurdun kendilerine sunduğu barınma olanağının yanı sıra "KYK Akademi" projesiyle kara kalem, yağlı boya, çini sanatı, filografi, ahşap boyama, örgü, İngilizce, gitar, bağlama ve fotoğrafçılık kurslarına katılarak meslek sahibi oluyor ve boş zamanlarını değerlendiriyor.

Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu Müdürü Tuba Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KYK Akademi" faaliyetleri kapsamında öğrencileri için HEM destekli ücretsiz kurslar açtıklarını söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve barınma dışında onlara meslek edindirmek olduğunu belirten Cengiz, "Yurdumuzda en çok talep edilen birçok kursu açtık. 3 yıldır faaliyet gösteren yurdumuzda şimdiye kadar binin üzerinde öğrenciye kurs verdik. Öğrenciler bu kurslar ile hem meslek ediniyor hem de teknolojiden uzaklaşarak boş zamanlarını daha verimli geçiriyor. " dedi.