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Üniversiteliler lösemili çocuklar için maskeleri umut ağacına astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir araya gelen üniversite öğrencileri, lösemi konusunda farkındalık oluşturmak için maskeyle yürüyüş yapıp, taktıkları maskelere hayallerini yazarak umut ağacına astı.Kastamonu’da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Belki De Sensin Topluluğu tarafından “Lösemi Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.

Kastamonu’da bir araya gelen üniversite öğrencileri, lösemi konusunda farkındalık oluşturmak için maskeyle yürüyüş yapıp, taktıkları maskelere hayallerini yazarak umut ağacına astı.
Kastamonu’da üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Belki De Sensin Topluluğu tarafından “Lösemi Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’ndan Kışla Parkı’na kadar yürüyen yaklaşık 200 öğrenci, ameliyat maskelerine "Umudunu asla kesme", "Umudumuz acılarımızdan daha büyük olmalı", "Maskeleri atana kadar buradayız" gibi notlar yazarak parkta bulunan ağaca astı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Topluluk Başkanı Burak Kılıç, yürüyüşü ameliyat maskesi takan bir hastanın dışarıda neler hissettiğini anlamak ve anlatmak için düzenledikleri söyledi. Asıl amaçlarının kök hücre farkındalığı oluşturmak olduğunu kaydeden Kılıç, "Hem öğrencilerde hem de Kastamonu halkında bir farkındalık olmasını bekliyoruz. Asıl amacımız insanların maskeyi takınca dışarıdaki insanlardan neler hissettiğini anlayabilmesiydi. Herkes maskesini takarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Kışla Parkı’na kadar yürüdü. Burada umut ağacı dediğimiz bir tane ağaca ağızlarımızdaki maskelere güzel sözler yazarak ağacın dallarına astık. Herkes, lösemili çocuklara iletmek istediği sözleri maskelerine yazdı ve ağaca astı. Bu sayede lösemili çocuklara umut aşılamak istedik” diye konuştu.
Yürüyüşün ardından taktığı maskeye umudunu yazarak ağaca asan üniversite öğrencisi Yunus Emre Erdem ise, “Bizim aslında kök hücre bağışında bulunup onlara umut olacağımızı ve onların bizlere inanması gerektiğini yazdım” şeklinde konuştu.

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