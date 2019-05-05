Üniversiteliler mezuniyet balosu için topladıkları parayla sınıf boyadı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dede Korkut Ortaokulu'ndaki matematik laboratuvarı yapılacak sınıfı boyayarak baştan aşağı yeniledi.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu yapmak yerine, Dede Korkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurma kararı aldı. Yasemin Genç, Seren Yıldız, Reyhan Erol, Adil Bimay, Mahsum Derdiyok, Hacı Aydoğan Özbay ve Sevda Şimşek, balo için topladıkları paralarla laboratuvar olacak sınıfı boyayarak baştan aşağı yeniledi. Öğrencilerin bu anlamlı çalışmasına Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan destek geldi. Öğrencilerle irtibata geçen Korkmaz, matematik laboratuvarının malzemelerini aldı. Öğrenciler tarafından dizayn edilen matematik laboratuvarı için açılış töreni düzenlendi. Açılışa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Urlunç ve Ali Cengiz Birdal, KAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taştan, KAÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Esra Altıntaş, Dr. Öğr. Üyeleri Şükrü İlgün, Nilgün Günbaş katıldı. Kurdele kesilerek açılan sınıfı gezen davetliler, laboratuvar hakkında bilgi aldı. Davetliler, öğrenciler ve işadamını bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik etti.