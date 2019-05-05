HABER

Üniversiteliler mezuniyet balosu için topladıkları parayla sınıf boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dede Korkut Ortaokulu'ndaki matematik laboratuvarı yapılacak sınıfı boyayarak baştan aşağı yeniledi.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dede Korkut Ortaokulu'ndaki matematik laboratuvarı yapılacak sınıfı boyayarak baştan aşağı yeniledi. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu yapmak yerine, Dede Korkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurma kararı aldı. Yasemin Genç, Seren Yıldız, Reyhan Erol, Adil Bimay, Mahsum Derdiyok, Hacı Aydoğan Özbay ve Sevda Şimşek, balo için topladıkları paralarla laboratuvar olacak sınıfı boyayarak baştan aşağı yeniledi. Öğrencilerin bu anlamlı çalışmasına Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan destek geldi. Öğrencilerle irtibata geçen Korkmaz, matematik laboratuvarının malzemelerini aldı. Öğrenciler tarafından dizayn edilen matematik laboratuvarı için açılış töreni düzenlendi. Açılışa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Urlunç ve Ali Cengiz Birdal, KAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taştan, KAÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Esra Altıntaş, Dr. Öğr. Üyeleri Şükrü İlgün, Nilgün Günbaş katıldı. Kurdele kesilerek açılan sınıfı gezen davetliler, laboratuvar hakkında bilgi aldı. Davetliler, öğrenciler ve işadamını bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik etti.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldıAşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı
(Özel Haber) Akdeniz turizmine Güneydoğu’dan rakip(Özel Haber) Akdeniz turizmine Güneydoğu’dan rakip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.