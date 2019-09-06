HABER

Üniversiteliler "organ bağışı" için Meriç kenarında buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer: - "Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni ve enerjisi yüksek projeler üretmek, öğrenciler ile birlikte çalışmak ve verimli işler ortaya koymak adına 4-6 Ekim tarihlerinde dünyada ilk defa uluslararası üniversite öğrencilerinin katılımı ile farkındalık festivalini 'Çadırını kap gel' sloganıyla hayata geçireceğiz" -"Çalışma Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve 4 üniversite iş birliği ile gerçekleştirilecek"

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri kıyısında 5 bin üniversite öğrencisinin katılımı ile organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla çadır kampı düzenlenecek.

İstanbul Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının organ bağışı ve nakli konusunda başta hekimler ve hastalar olmak üzere tüm toplumu bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye’de organ bağışı farkındalığının arttırılması, organ naklinin gelişimine katkı sağlanması ve bağışın önemine dikkat çekilmesi adına, ulusal ve uluslararası 5 bin üniversitelinin katılacağı çadır kampı birçok etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Tuncer, şöyle devam etti:

"Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni ve enerjisi yüksek projeler üretmek, öğrenciler ile birlikte çalışmak ve verimli işler ortaya koymak adına 4-6 Ekim tarihlerinde dünyada ilk defa uluslararası üniversite öğrencilerinin katılımı ile farkındalık festivalini 'Çadırını kap gel' sloganıyla hayata geçireceğiz. Çalışma, Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve 4 üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek. Öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünde yürütülen hazırlıklar sonucunda 6 farklı ülkeden 600 civarı yabancı uyruklu öğrenci ile birlikte kampa toplam 5 bin öğrenci beklenmektedir."

Tuncer, ücretsiz olan kampa katılımın kitap bağışıyla gerçekleşeceğini kaydetti.

Kayıtlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının 30 bine yaklaştığının altını çizen Tuncer, "Bu sayı azımsanmayacak kadar yüksek ve bazı illerimizin nüfusu kadar insandan bahsediyoruz. Dernek olarak bu ve bunun gibi projeler ile bağışçı sayısında artış görülmesi en büyük hedefimiz olacak, gençler bu konudaki en büyük güvencemizdir" dedi.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılarİkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar
(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefer tedbiri(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefer tedbiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çadır kamp Meriç Organ nakli

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Mersin'de acı olay... Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.