HABER

Üniversiteliler, sahilde çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, üniversite öğrencilerinden oluşan Genç TEMA Topluluğu, 'temiz çevre farkındalığı' oluşturmak için sahilde temizlik yaptı.

Üniversiteliler, sahilde çöp topladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, üniversite öğrencilerinden oluşan Genç TEMA Topluluğu, 'temiz çevre farkındalığı' oluşturmak için sahilde temizlik yaptı.
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşan Genç TEMA Topluluğu, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı. Ellerindeki çöp poşetlerine atıkları toplayan üniversiteliler, 'Toprağı koru, iklimi koru' ve 'Umut yeşertiyoruz' dövizleri ile çevre temizliğine dikkat çekti.
Amaçlarının çöp toplamak değil, çöplerin bir daha atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Genç Tema Zonguldak Başkanı Elif Erkan, "Zonguldak halkı ve Genç Tema Vakfı üyeleri olarak, Tıp Öğrencileri Birliği ile birlikte farkındalık yaratmak istedik. Çöp topluyoruz ama amacımız bu çöplerin atılmamasını sağlamak. Bunları toplarken, ayrıştırarak geri dönüşüme hazırlıyoruz. Amacımız temiz çevre bilinci oluşturmak. Zonguldak'ı temizlemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Toplanan çöpler arasında plastik şişe, deterjan kutusu, cam şişe ve naylon torbaların oldukça fazla olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteliler, sahilde çöp topladıÜniversiteliler, sahilde çöp topladıÜniversiteliler, sahilde çöp topladıÜniversiteliler, sahilde çöp topladı

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldüKız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü
Mevlana Dergahı'nda 94 yıl sonra aşure kazanları kaynadıMevlana Dergahı'nda 94 yıl sonra aşure kazanları kaynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.