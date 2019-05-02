HABER

Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 22:16 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri şarkıcı Savaş Korkmaz konseriyle coştu.7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri kapsamında Özel bir televizyonda “O Ses Türkiye” yarışmasında ünlenen Savaş Korkmaz bir konser verdi.

Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri şarkıcı Savaş Korkmaz konseriyle coştu.
7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri kapsamında Özel bir televizyonda “O Ses Türkiye” yarışmasında ünlenen Savaş Korkmaz bir konser verdi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve akademisyenlerinde de dinlediği konserde Savaş Korkmaz, birbirinden güzel söylediği şarkı ve türkülere üniversiteli gençler de eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Savaş Korkmaz’a çiçek takdim ederken, üniversite öğrencilere sanatçı Savaş Korkmaz’ın söylediği şarkı ile türkülere eşlik etti.

Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Suzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğine hazırlanıyorSuzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğine hazırlanıyor
Nejat Çarkacı yeni single albümünün gelirlerini eğitime katkı için bağışlıyorNejat Çarkacı yeni single albümünün gelirlerini eğitime katkı için bağışlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Hollywood en ateşli 10 kadını

Hollywood en ateşli 10 kadını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.