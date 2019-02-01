Üniversiteliler su tasarrufunda sınıfta kaldı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de, su tasarrufunda ilköğretim mezunları üniversite mezunlarına kıyasla daha duyarlı hareket ediyor. Su israfını azaltacak önlemlerin başında "çamaşır ve bulaşık makinelerini uygun programlarda çalıştırmak, musluğu gereksiz yere açık bırakmamak" gibi yöntemler gelse de her 4 kişiden biri bu unsurları dikkate almıyor.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının 2018 yılı Türkiye İsraf Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye, üç tarafı sularla çevrili bir ülke olmakla birlikte, tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke sayılmıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 643 milimetre olan yıllık ortalama yağış miktarı dünya ortalaması olan 800 milimetrenin altında bulunuyor. Türkiye'nin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 kilometreküp, tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli ise yılda ortalama 112 kilometreküp seviyesinde bulunuyor.

Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına yıllık 8 bin metreküpün üzerinde suya sahip olması gerektiğine işaret edilen rapora göre, Türkiye su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor.