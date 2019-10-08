Üniversiteliler Trump’ın Tehditlerine Ne Diyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı hakkında ‘‘Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yerle bir ederim. Daha önce yaptım’’ ifadeler kullanması Türkiye’de toplumun hemen her kesiminde tepki gördü. Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Finans okuyanSerter Berkan Karpuz, ABD Başkanı’nın bu çıkışının toplumda her geçen gün negatife dönen Amerikan algısını daha da kötüleştirdiği kanaatinde. Karpuz, ‘‘Türk halkındaki Amerika’ya karşı güven olgusunun kırıldığını düşünüyorum. Çünkü Amerikan Başkanı Trump birbiriyle uyuşmayan, çelişkili ‘tweet’leri birkaç saat içinde yayınladı. Bizim müttefikimiz olan bir ülkenin bize desteği kesmesinin de Türk halkında olumsuz algı yarattığını düşünüyorum. Üstelik Türkiye’nin bu sınır ötesi operasyonunun kendi mili sınırlarını korumak ve sınırlarını teröristlerden korumak açısından faydalı olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

"Türk halkındaki Amerikan algısı kötüleşiyor’’ Kadir Has Üniversitesi’nin Prof. Mustafa Aydın’ın koordinasyonunda 2012 yılından beri yaptığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’na bu yıl katılanların yüzde 81,3’ü ‘Türkiye’ye karşı en büyük tehdit’ olarak ABD’yi görmüştü. Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi Arif Serin de Trump’ın Twitter mesajlarından sonra çıkışlardan ABD’nin Türkiye kamuoyundaki ‘sevilmeyen ülke’ yerini sağlamlaştırdığını dile getirdi. Serin, ‘‘Araştırmalarda Amerika düşman haydi düşman demeyelim ama sevilmeyen ülkelerden. Tabii bunun haklı bir karşılığı var. Aramızda 50 yıllık hatta 60 yıllık işbirliği süreci var. Buna rağmen PKK ve FETÖ mücadelede sıkıntı var. Trump’ın nasıl kafası karışık ise Türkiye’nin kafa karışıklığı var. Tüm bunlar Türk halkındaki Amerikan algısını kötü hale getiriyor’’ dedi. ‘‘ABD dolarla bizi korkutamaz’’ Geçen yılki Rahip Andrew Brunson krizi sonrası ABD Başkanı Trump’ın attığı tweet ve yaptığı açıklamalar, doları 6,57 liraya kadar yükselmişti. Trump’ın Salı günkü mesajlarında o sürece gönderme yapması bu kez tedirginlik yaratmamış görünüyor.

VOA Türkçe’nin konuştuğu üniversite öğrencileri arasında çoğunluk Trump’ın sözlerinin ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı görüşünde. Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Elif Tayar, ‘‘Bu tweeti’ gördükten sonra aklıma ilk gelen şey, bizim ekonomi diye bir şeyin konuşulmadığı dönemde Çanakkale ve Sakarya savaşları oldu. O savaşlarda ordumuzun üç öğün dahi yemek yemeden çok büyük başarılara imza attığını biliyoruz. O yüzden Dolar’la Euro’yla bizi korkutabileceğini düşünmüyorum. Türk Ordusu’nun ve milletimin yanındayım’’ dedi. Trump’ın Türkiye çıkışının gelecek Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi ve azil süreciyle ilgili olduğunu düşünenler de az değil. Nur Açıkkaya, ‘‘Trump’ın azil soruşturmasından dolayı böyle bir tweet attığını düşünüyorum. Ukrayna Cumhurbaşkanı ile olan telefon görüşmesinde vatanına ihanetten dolayı şu andaki gündemi tamamen dağıtmaya çalıştığını düşünüyorum. Dolar artar sonra düşer, korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum’’ diyor. Trump’ın Mueller soruşturmasından bu yana kendi iç kamuoyunda sıkıştığını düşünen Arif Serin de ABD Başkanı’nın Türkiye’ye yönelik sert sözler söyleyerek Kongre ve Pentagon’u ikna etmeye çalıştığı görüşünde.