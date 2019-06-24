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Üniversiteliler, Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Teknofest 2019' Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Teknofest 2019' Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan 20 öğrenci, kendi ürettikleri 'Gökyüzünün Gözü' ve 'Albatros' isimli iki drone ile 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Teknofest 2019' Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor. BEÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih Kuluöztürk başkanlığında çalışmalarını yürüten öğrenciler, 3 grup halinde katılacakları 'Teknofests 2019' yarışmasında derece ile dönmek istediklerini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk, TUBİTAK tarafından desteklenen 'Teknofest 2019' Dünya Şampiyonasına iddialı oldukları belirterek, "Geçen yıl bu yarışmaya ‘Döner kanatlı’ kategorisinde katılmıştık. Bu yıl iki takım oluşturduk. Geçen yıl 'Gökyüzünün Gözü' takımımıza bu yıl ‘Albatros’ takımını ekledik. Başvuru yaptık ve başvurumuzda kabul edildi. Her takımımız 8’er kişiden oluşuyor. Çoğunluğu elektrik elektronik bölümü öğrencilerimiz. Diğer bölümlerden de arkadaşlarımız var. Toplamda 16 civarında öğrencimiz var. Bunun yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerinden Kubilay Demir hocamızın Teknofest kapsamında, insansız su altı araçları kategorisi ile bu yarışmaya katılıyor. Buna da başvuru yapıldı. Bu takımımızda da 4 öğrencimiz bulunuyor" dedi. Kuluöztürk, 17-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan yarışma için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Daha önce 'Gökyüzünün Gözü' takımımız 186 üniversite takımı arasında 4'üncü olmuştu. Birçok köklü üniversite bu yarışmaya katılmıştı. Bu bizim için hem umut verici, hem de gurur verici bir olay. İnşallah hazırlıklarımızı daha yoğun sürdürüp güzel bir derece ile dönmeyi düşünüyoruz. Bölgemizde bizim dışımızda başka bir üniversitenin katılımı yok. İnşallah ses getirici bir derece alırsak bu bizim için gurur kaynağı olacaktır" diye konuştu.

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