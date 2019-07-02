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Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı.

Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Van Gölü Hepimizindir' sloganıyla Van Gölü'nde çevre temizliği etkinliği başlattı. Van Gölü'nün Erciş sınırlarındaki 4 kilometrelik sahil bandında çevre temizliği başlatan yaklaşık 100 öğrenci, çevre bilincinin olması ve farkındalık için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Öğrenciler tarafından toplanan çöpler Erciş Belediyesi'ne ait çöp araçları ile bulunduğu yerden alındı.

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Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladıÜniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladıÜniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladıÜniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı

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