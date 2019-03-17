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Üniversitelilerden "18 Mart" koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

Giresun'da KYK yurdunda kalan öğrenciler, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yurt bahçesinde "18 Mart" yazısını oluşturacak şekilde sıralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografi oluşturdu.

KYK İl Müdürlüğü Seyyid Vakkas Yurt Müdürlüğü bahçesinde toplanan üniversite öğrencileri, "18 Mart" yazısını oluşturacak şekilde sıralandı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak Çanakkale türküleri seslendirdi.

Yurt Müdürü Nurettin Günay, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını da bir kez daha hürmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istikbal, istiklal ve özgürlükten hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini vurgulayan Günay, "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz." dedi.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. giresun Kredi Yurtlar Kurumu

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