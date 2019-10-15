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Üniversitelilerden Barış Pınarı Harekatı'na "sergili" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin harekata ilişkin görsellerle hazırladığı sergi, 3 gün ziyarete açık kalacak

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sergi açtı.

Düzce Üniversitesi ÜNİAK Topluluğu öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görsellerle hazırlanan sergi, Konuralp Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Burada 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak sergi, daha sonra il merkezine taşınacak.

- "Dualarımız askerlerimizle"

Topluluk Başkanı Hasan Esas Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sergi açtıklarını söyledi.

Harekatın daha iyi anlaşılması için çalıştıklarını belirten Sungur, üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki manipülasyonlara maruz kalmamasını istediklerini kaydetti.

Sungur, öğrencileri bilgilendirdiklerini dile getirerek, "Harekatı neden desteklemeliyiz diye açıklamalar yapıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatacağız." dedi.

Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini belirten Sungur, "Sergide, askerlerimizin kahramanlıklarına ait görüntüler, harekatı anlatan kartpostallar ve diğer görseller mevcut. Oradaki askerlerimizin hepsini Allah'a emanet ediyoruz. Dualarımız onlarla, ayaklarına taş dahi değmez inşallah." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Düzce

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