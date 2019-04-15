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Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köy okuluna kütüphane kurdu.Kentte geçen yıl 20-23 Nisan tarihlerinde Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü okuluna kütüphane kuran Türkçe Topluluğu mensubu öğrenciler, bu yıl da aynı çalışmayı tamamladı.Etkinliklerinin sıradan bir kitap bağışı dışında bir çalışma olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu Başkanı Hüseyin Eryiğit, “Maddi desteği bulunca herkes kitap bağışı yapabiliyor, herkes siparişini verip kitaplıklarını, masasını sandalyesini ihtiyacı olan köy okuluna gönderebiliyor ama biz bunu istemiyoruz” dedi.“Bizler, sadece arada iş gücü oluyoruz”“Oradaki çocuğu yerinde görmeden, o çocuklara dokunmadan, onlarla tanışmadan hiçbir anlamı olmuyor” diyen Topluluk Başkanı Hüseyin Eryiğit, “Bizim de bu etkinlikteki amacımız, 2 gün boyunca ekibimizle birlikte kütüphane içinde oradaki köy çocukları ile birlikte çalışıp, o çocuklara dokunmak, kütüphaneyi birlikte kurmak ve açılışı yapıp, çocuklarla tanışıp, eğlenip etkinliği tamamlamaktı.

Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köy okuluna kütüphane kurdu.
Kentte geçen yıl 20-23 Nisan tarihlerinde Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü okuluna kütüphane kuran Türkçe Topluluğu mensubu öğrenciler, bu yıl da aynı çalışmayı tamamladı.
Etkinliklerinin sıradan bir kitap bağışı dışında bir çalışma olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu Başkanı Hüseyin Eryiğit, “Maddi desteği bulunca herkes kitap bağışı yapabiliyor, herkes siparişini verip kitaplıklarını, masasını sandalyesini ihtiyacı olan köy okuluna gönderebiliyor ama biz bunu istemiyoruz” dedi.
“Bizler, sadece arada iş gücü oluyoruz”
“Oradaki çocuğu yerinde görmeden, o çocuklara dokunmadan, onlarla tanışmadan hiçbir anlamı olmuyor” diyen Topluluk Başkanı Hüseyin Eryiğit, “Bizim de bu etkinlikteki amacımız, 2 gün boyunca ekibimizle birlikte kütüphane içinde oradaki köy çocukları ile birlikte çalışıp, o çocuklara dokunmak, kütüphaneyi birlikte kurmak ve açılışı yapıp, çocuklarla tanışıp, eğlenip etkinliği tamamlamaktı. Bu sebeple oradaki çocuklar kütüphanesine ve kitaplarına sahip çıkıyor. Geçen sene kurduğumuz kütüphanelerdeki çocuklar hala bize ulaşıyor, öğretmenleri ya da ailesi aracılığıyla arıyor, ‘Abi - abla bir daha ne zaman geleceksiniz?’, ‘Ben, şu kadar kitap okudum’ tarzı geri dönüşler sağlıyor. Çünkü, ekibimiz sabah 9’dan gece 3’e, 4’e kadar kütüphane içinde çalışıyor, duvarlar boyayıp montajlar yapıyor. Bizim bu yorgunluğumuzu gören öğrenci arkadaşlar da o kütüphaneye daha değerli, geleceğe daha umutlu bakıyor. Bizler, sadece arada iş gücü oluyoruz. Fabrikalara, şirketlere, kolejlere, belediyelere, esnaflara gidip bağış topluyoruz. Örneğin ekibimizle birlikte İzmit sokaklarına çıkıp esnaftan birer birer fırça, boya, yapıştırıcı topluyoruz” şeklinde konuştu.
“Her türlü desteğe açığız”
Bu sene hedefledikleri 4 kütüphaneden ilkini kurduklarını kaydeden Başkan Eryiğit şöyle devam etti; “Şimdi sırada Bursa ve Kocaeli Kandıra kütüphaneleri var. Bize destek olmak isteyen her türlü fabrika, şirket, kurum, kuruluş ve bireylere açığız. İnsanları ‘A-B-C’ diye ayrıştırmadan, hiçbir siyasi kimliğe bürünmeden, önemli olan amaç ve niyet diyerek, kütüphanelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadarki tüm destekçilerimize de minnettarız. Bu kütüphanemizde de bize en çok destek olan herkese ve Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu Kütüphane ekibine sonsuz teşekkürler. Unutmayalım, gençlerini kitap ile beslemeyen milletlerin sonu hep acı, hüsran olmuştur”.

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi

Üniversitelilerden gelecek nesillere yatırım hareketi
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