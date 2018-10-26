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Üniversitelilerden ilk ve ortaokul öğrencileri için kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Kars ve Cizre'de öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencileri için yardım kampanyası yürütüyor - Öğrencilerden Gamze Altay: - "Altın verenler bile oldu. Altınını verip, 'Bunu bozdurup oradaki öğrencilerin ihtiyacını karşılayın' dediler"

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Kars ve Cizre'deki ilk ve ortaokul öğrencileri için yardım kampanyası yürütüyor.

Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yudum Kırmızı, eğitim fakültesinin eski mezunlarının ilettiği, öğretmenlik yaptıkları okullardaki ihtiyaçları öğrencileriyle paylaştı.

Bunun üzerine Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Kübra Bayraktar, Fazlı Direk, Gamze Altay, Deniz Aksu, Volkan Akyol, Meryem Celayır, Gulzhan Turganbekova, İrem Büyükaslan, Emre Dalboy ve Orhan Atmaca, "Okumayan kalmasın" adıyla yaklaşık 15 gün önce yardım kampanyası başlattı.

Kübra Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars ve Cizre'de öğretmenlik yapan fakültenin eski mezunlarının, öğrencileri için destek istediklerini söyledi.

Bunun üzerine oradaki öğrenciler için yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini dile getiren Bayraktar, "İhtiyaç sahibi öğrenciler için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öğrencilerin bir kaleme, bir silgiye bile ihtiyacı var. Bu durum bizi çok etkiledi ve el birliği ile çalışmaya başladık." dedi.

Gamze Altay da kampanyayı daha çok kişiye duyurmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kastamonu esnafını gezerek kampanyamıza destek istedik. Kimisi bize kitap yardımı yaparken kimisi de parasal olarak destek verdi. Altın verenler bile oldu. Altınını verip, 'Bunu bozdurup oradaki öğrencilerin ihtiyacını karşılayın' dediler. Sosyal medyada da 'Onlar da okusun' başlığı altında kampanyamızı duyurduk. Sosyal medya sayesinde Kastamonu dışından da kampanyamıza destek geldi."

Kampanya kapsamında, çok sayıda malzeme topladıklarını anlatan Altay, "Kitaplar, sözlükler, kırtasiye malzemeleri, ayakkabılar, botlar, kıyafetler elimize ulaştı. Kampanyamız yıl sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

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Eğitim Fakültesi KASTAMONU üniversite öğrencileri yardım kampanyası

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