Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve yaptıkları sosyal aktivitelerin yeni kayıt yaptıran öğrencilere tanıtılması amacıyla ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ düzenlendi.

SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteğiyle öğrenci topluluklarınca doğu yerleşkesi 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve öğrenci meydanı ile batı yerleşkesi önünde kurulan tanıtım stantlarında, öğrencilerin ilk gün heyecanı paylaşılarak, toplulukların yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

SDÜ ve ISUBÜ bünyesinde, kayaktan futbola, su sporlarından inşaatta, havacılıktan müziğe pek çok alanda öğrencilerin ilgi alanına hitap eden 101 topluluk bulunurken, açılan stantların 4 Ekim 2019 tarihine kadar hizmet vereceği ve üyelik kayıtlarının alınacağı belirtildi.

“Yeni gelen öğrencilere şehri ve üniversiteyi tanıtıyoruz”

‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ kapsamında, SDÜ Doğu Yerleşkesindeki 19 Mayıs Amfisi’nde stant açan Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Kulübü (PAGUK) Başkan Vekili Mert Karacan, bu sene Isparta için 2 üniversitenin olmasının farklılık oluşturduğunu iletti.

Her iki üniversite topluluklarının da stantlar açtığını kaydeden PAGUK Başkan Vekili Mert Karacan, "Öğrenciler yoğun bir şekilde gelmiş durumdalar. Kontenjanların hemen hepsinin dolması ile birlikte 2 üniversitede de öğrenci yoğunluğu var. Üniversitelerimizde 100’ün üzerinde topluluğumuz var. Bizler, Isparta’ya gelen öğrencilerin sosyal aktivitelerini güçlendirmek, onların ilgi alanlarına yönelik etkinlikler yapmak için yılbaşında böyle stantlar kurup, kayıt alıyoruz. İlk hafta güzel geçiyor, yeni gelen öğrencilere şehri ve üniversiteyi tanıtıyoruz" dedi.