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Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve yaptıkları sosyal aktivitelerin yeni kayıt yaptıran öğrencilere tanıtılması amacıyla ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ düzenlendi.SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteğiyle öğrenci topluluklarınca doğu yerleşkesi 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve öğrenci meydanı ile batı yerleşkesi önünde kurulan tanıtım stantlarında, öğrencilerin ilk gün heyecanı paylaşılarak, toplulukların yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi.SDÜ ve ISUBÜ bünyesinde, kayaktan futbola, su sporlarından inşaatta, havacılıktan müziğe pek çok alanda öğrencilerin ilgi alanına hitap eden 101 topluluk bulunurken, açılan stantların 4 Ekim 2019 tarihine kadar hizmet vereceği ve üyelik kayıtlarının alınacağı belirtildi.“Yeni gelen öğrencilere şehri ve üniversiteyi tanıtıyoruz”‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ kapsamında, SDÜ Doğu Yerleşkesindeki 19 Mayıs Amfisi’nde stant açan Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Kulübü (PAGUK) Başkan Vekili Mert Karacan, bu sene Isparta için 2 üniversitenin olmasının farklılık oluşturduğunu iletti.Her iki üniversite topluluklarının da stantlar açtığını kaydeden PAGUK Başkan Vekili Mert Karacan, "Öğrenciler yoğun bir şekilde gelmiş durumdalar.

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve yaptıkları sosyal aktivitelerin yeni kayıt yaptıran öğrencilere tanıtılması amacıyla ‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ düzenlendi.
SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteğiyle öğrenci topluluklarınca doğu yerleşkesi 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve öğrenci meydanı ile batı yerleşkesi önünde kurulan tanıtım stantlarında, öğrencilerin ilk gün heyecanı paylaşılarak, toplulukların yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi.
SDÜ ve ISUBÜ bünyesinde, kayaktan futbola, su sporlarından inşaatta, havacılıktan müziğe pek çok alanda öğrencilerin ilgi alanına hitap eden 101 topluluk bulunurken, açılan stantların 4 Ekim 2019 tarihine kadar hizmet vereceği ve üyelik kayıtlarının alınacağı belirtildi.

“Yeni gelen öğrencilere şehri ve üniversiteyi tanıtıyoruz”
‘Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ kapsamında, SDÜ Doğu Yerleşkesindeki 19 Mayıs Amfisi’nde stant açan Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Kulübü (PAGUK) Başkan Vekili Mert Karacan, bu sene Isparta için 2 üniversitenin olmasının farklılık oluşturduğunu iletti.
Her iki üniversite topluluklarının da stantlar açtığını kaydeden PAGUK Başkan Vekili Mert Karacan, "Öğrenciler yoğun bir şekilde gelmiş durumdalar. Kontenjanların hemen hepsinin dolması ile birlikte 2 üniversitede de öğrenci yoğunluğu var. Üniversitelerimizde 100’ün üzerinde topluluğumuz var. Bizler, Isparta’ya gelen öğrencilerin sosyal aktivitelerini güçlendirmek, onların ilgi alanlarına yönelik etkinlikler yapmak için yılbaşında böyle stantlar kurup, kayıt alıyoruz. İlk hafta güzel geçiyor, yeni gelen öğrencilere şehri ve üniversiteyi tanıtıyoruz" dedi.

"Öz geçmişlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz”
PAGUK’un, 2 üniversitedeki en büyük topluluklardan biri olduğunu kaydeden Başkan Vekili Karacan, yıl boyu yaptıkları çalışmalar bahsetti:
"Binin üzerinde üyemiz var. Çok fazla aktivite ve etkinlik yapıyoruz. Yaptığımız yardım projelerinde, sadece tek bir alanda değil; şehit ailelerinden tutun da onkoloji hastalarına kadar, çevre düzenlemelerinden barınağa kadar sosyal projelerle birlikte eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde 4-5 defa konser ve festivaller düzenliyoruz. Eğitim festivallerimizle öğrencilerin, üniversiteden mezun olduktan sonra öz geçmişlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Öğrencilere topluluk ve kulüp kaydı daveti
Isparta’nın bir öğrenci şehri olduğuna vurgu yaparak, kenti en güzel yapan şeylerin başında üniversitelerin geldiğini kaydeden Karacan, “Eğer hala bir topluluğa veya kulübe kayıt olmayan öğrenciler varsa, bundan sonra düşünenler varsa, SDÜ ve ISUBÜ olarak kapımız tüm öğrencilere açık, her zaman bekleriz” diye konuştu.
Üniversitelerdeki öğrencilerin okula ilgilerinin bu yıl geçen yıla oranla daha güzel ve yoğun olduğunu ifade eden SDÜ İnşaat Topluluğu Başkanı Sadettin Emre Ayan da bu sene yapacakları çalışmalarla üniversiteye daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi

Üniversitelilerden kampüste tanıtım mesaisi
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