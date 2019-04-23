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Üniversitelilerden köy çocuklarına uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy okulunda uçurtma şenliği düzenledi

Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, köy okulunda uçurtma şenliği gerçekleştirdi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) Kastamonu'daki yurtlarında kalan 60 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Subaşı köyünde uçurtma şenliği düzenledi.

Şenlik kapsamında üniversiteliler, Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulundaki öğrencilerle uçurtma uçurup, futbol maçı yaptı. Palyaçolar tarafından yapılan gösterinin ardından öğrencilerin yüzleri boyandı.

Üniversite öğrencilerinden Samet Gül, AA muhabirine, sosyal bir çalışma yapmak için Subaşı köyüne geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla çok sayıda uçurtma yapıp bunları çocuklara verdiklerini anlatan Gül, "Hep birlikte uçurmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımız halk oyunları ekibindeydi, bazıları ise çocuklarla futbol oynadı." dedi.

Çocukların çok mutlu olduğunu vurgulayan Samet Gül, "Uçurtma uçururken, palyaço ile oynarken çocukların gözlerindeki o mutluluk görülmeye değerdi. Subaşı köyünde yaşayan çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan yaşattık. Onların gözlerindeki o ışıltı bizleri de çok mutlu etti." diye konuştu.

Öğrencilerden Arzu Ünal da kendisinin etkinlikte palyaçoluk yaptığını aktararak, "Çocukların 23 Nisan'ına bir şeyler katalım, onlarla beraber eğlenelim istedik. Çocuklarla dans ederken çok mutlu olduklarını gördüm. Hem onlar hem de bizim için güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

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