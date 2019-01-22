HABER

Üniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri, dünyaca ünlü İspanyol dizisi 'La Casa De Papel'den esinlenerek hazırladıkları jimnastik gösterileriyle tam not aldı.

Üniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri, dünyaca ünlü İspanyol dizisi 'La Casa De Papel'den esinlenerek hazırladıkları jimnastik gösterileriyle tam not aldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin final sınavı, Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonu'nda, Dr. Öğr. Üyesi M. Sibel Yaman tarafından yapıldı. Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin Genel Jimnastik dersi için hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı. BESYO öğrencilerinden Mahmut Can Alioğlu, Sezer Sadık Çeçen, Murat Erdoğan, Gökhan Akbaş, Barış Yeniş, Buket Can, Recep Canik ve Musa Gündüz dönem boyunca öğrendiklerini sınavda eğlenerek gösterdi.

Öğrenciler, dünyanın en çok izlenen İspanyol dizisi La Casa De Papel'den esinlenerek diziye ait hazırladıkları jimnastik koreografilerini sundu. Hazırlanan koreografide, diziden çeşitli sahneleri jimnastik hareketleriyle birbirine bağlayan ve müzik eşliğinde profesyonelce izleyicilere sunan İESU öğrencileri büyük beğeni topladı. Genel Jimnastik gösterisi, hem izleyicilerden hem de öğretmenleri Dr. Öğr. Üyesi M. Sibel Yaman’dan tam not aldı.

Gösteri sonunda tüm öğrenciler grupla fotoğraf çekindi.

Üniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisiÜniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisiÜniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Santral istemeyen mahalleliyi umutlandıran raporSantral istemeyen mahalleliyi umutlandıran rapor
Zeybekci: Dünya kenti İzmir'de kanalizasyon hala sorun olur mu ya?Zeybekci: Dünya kenti İzmir'de kanalizasyon hala sorun olur mu ya?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Bakan Süleyman Soylu 'telefonunuza indirin' demişti! UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.