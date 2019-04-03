HABER

Üniversitelilerden minik öğrencilere hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Samsun'da KYK yurdunda kalan üniversiteliler, "Isıtan Eller Projesi" kapsamında ördükleri atkı ve bereleri, ilkokul öğrencilerine verdi

Samsun'da üniversite öğrencileri, hayata geçirdikleri proje kapsamında ördükleri atkı ve bereleri ilkokulda eğitim gören çocuklara hediye etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, "Isıtan Eller Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler, ördükleri atkı ve bereleri, Beyören İlkokulunda eğitim gören miniklere dağıttı. Üniversiteliler ayrıca çeşitli etkinliklerde bulunarak çocuklarla güzel vakit geçirdi.

Yurt Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere sadece barınma ve beslenme imkanı sunmadıklarını, aynı zamanda onların etraflarına duyarlı, erdem sahibi, yardımsever fertler olmasını amaçladıklarını söyledi.

Projede yer alan öğrencilerden Elif Nur Tartıcı da örgüyü sevdiğini, becerisini bu tür bir amaç için kullanmanın çok güzel olduğunu anlattı.

Şilan Demirel ise yurtta farklı etkinlik ve projelere katıldıklarını belirterek, "Isıtan Eller Projesi de bunlardan biri. En güzel şey, bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir. Biz de bu amacımıza ulaştık." dedi.

Okul Müdürü Nejdet Yücel ise Gümüşçü ile üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
Yaralı bulunan tay tedaviye alındı Yaralı bulunan tay tedaviye alındı 
CHP'li Başkan, makam odasının kapısını söktürdüCHP'li Başkan, makam odasının kapısını söktürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havza Kız Öğrenci Yurdu Isıtan Eller Projesi ilkokul öğrencisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.