Üniversitelilerden minik öğrencilere hediye

Samsun'da üniversite öğrencileri, hayata geçirdikleri proje kapsamında ördükleri atkı ve bereleri ilkokulda eğitim gören çocuklara hediye etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, "Isıtan Eller Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler, ördükleri atkı ve bereleri, Beyören İlkokulunda eğitim gören miniklere dağıttı. Üniversiteliler ayrıca çeşitli etkinliklerde bulunarak çocuklarla güzel vakit geçirdi.

Yurt Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere sadece barınma ve beslenme imkanı sunmadıklarını, aynı zamanda onların etraflarına duyarlı, erdem sahibi, yardımsever fertler olmasını amaçladıklarını söyledi.

Projede yer alan öğrencilerden Elif Nur Tartıcı da örgüyü sevdiğini, becerisini bu tür bir amaç için kullanmanın çok güzel olduğunu anlattı.

Şilan Demirel ise yurtta farklı etkinlik ve projelere katıldıklarını belirterek, "Isıtan Eller Projesi de bunlardan biri. En güzel şey, bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir. Biz de bu amacımıza ulaştık." dedi.

Okul Müdürü Nejdet Yücel ise Gümüşçü ile üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

