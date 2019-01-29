Üniversitelilerden Sarıkamış Şehitlik Anıtı'na ziyaret

Karabük Üniversitesinden aralarında yabancıların da bulunduğu bir grup öğrenci, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla ilçeye gelen öğrenciler, sıfırın altında 18 derecedeki havada, Sarıkamış Şehitlik Anıtı'na ziyarette bulundu. Öğrenciler, 3180 rakımlı Allahuekber Dağları'nda şehit düşen Mehmetçikler için dua okudu.

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allahuekber Dağları'nda şehit düşen vatan evlatlarını mekanlarında ziyaret etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversite öğrencileri için bu tür organizasyonların tarihi, kültürel ve manevi açıdan çok büyük önem taşıdığını dile getiren Gün, bu nedenle Sarıkamış'ta olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gün, "Öğrencilerimizin buraları görüp şehitlerin nasıl kahramanlık gösterdiğini, hangi şartlarda şehit düştüğünü görmeleri, milli ve manevi duygular için çok önemli oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Suriyeli Eyünmaun Harks, Türk tarihini öğrenmeleri açısından Sarıkamış'a düzenlenen gezinin önemli olduğunu belirterek, "Hocalarımızla, arkadaşlarımızla buraya geldik, şehitlerimize dua ettik." dedi.

Ürdünlü Zehra Hüseyin ise Sarıkamış'ta, Türk milletinin ne kadar güçlü ve cesur olduğunu gördüğünü kaydetti.

