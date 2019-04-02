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Üniversitelilerden şehitlere vefa projesi: “Yaşatmak İçin Can Verenler”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri şehitlere ve şehit yakınlarına karşı olan vefa borcuna ‘Yaşatmak İçin Can Verenler’ Sosyal Sorumluluk Projesi ile dikkat çekti.

Üniversitelilerden şehitlere vefa projesi: “Yaşatmak İçin Can Verenler”

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri şehitlere ve şehit yakınlarına karşı olan vefa borcuna ‘Yaşatmak İçin Can Verenler’ Sosyal Sorumluluk Projesi ile dikkat çekti.

Proje kapsamında öğrenciler, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Projenin ikinci kısmında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı Şehitleri Anma Töreni gerçekleştirildi. Projenin son etabında ise öğrenciler Edirnekapı Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nde şehit yakınları ile bir araya gelerek, vatandaşlar olarak şehit yakınları için neler yapılabilecekler üzerine sohbet ettiler ve şehit ailelerine hazırladıkları ikramları sundular.

Proje araştırma evresinde 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde konuya ilişkin öğrencilere yapılan anket sonucunda ortaya çıkan veriler de katılımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Çiğdem Özgül, Emel Sivri, Sultan Sena Önder, Yüksel Er, Sefkan Gürgen, Elif Kıcı, Beyza Nur Taşkın, Çağatay Kaan Gürcan, Asya İslim Othan, Gülşen Ece Tekgül, İlker Musa Demir tarafından ortaya konuldu.

Anket bulgularına göre, katılımcıların yüzde 34’ü şehitlerin yeterince anılmadığı görüşüne sahip. Yüzde 28’i ise daha önce şehitlerle ilgili yapılan etkinliğe katılmadıklarını belirtti. Yüzde 38’i şehit ailelerine nasıl yardım edilebileceğini bilmemekte. Yüzde 33’ü şehitlerin bakım ve onarımının yapıldığı konusunda kararsız. Yüzde 35’i devletin şehit ailelerine yeterli destekte bulunduğu konusunda kararsız.

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner, “İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine duyarlılıkları nedeniyle çok teşekkür ederiz. Kapımız her zaman sizlere sonuna kadar açık. Burası hepimizin evi, yuvası, burada bir arada acılarımızı paylaşıyoruz, zaman geçiriyoruz. Sizler de artık ailemizin birer parçasısınız“ diyerek derneğin öğrenciler için hazırladığı teşekkür belgelerini dağıttı.

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezir Köse ise “Öğrencilerimizin mesleklerinde yetişmelerinin yanı sıra vatanseverlik, vefa ve maneviyat yönlerini de geliştirdikleri projelerin çatımız altında gerçekleşmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Bu proje ile tüm şehit ve gazilerimize minnetimizi sunma şansı bulduk. Vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarına ise sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelilerden şehitlere vefa projesi: “Yaşatmak İçin Can Verenler”Üniversitelilerden şehitlere vefa projesi: “Yaşatmak İçin Can Verenler”

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