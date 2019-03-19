HABER

Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı.

Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı. Oğuz ve öğrenciler “bekar kebabı” olarak bilinen menemeni hep birlikte yedi.
AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, yoğun seçim çalışmaları arasında, Kahramankazan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerden gelen “menemen” davetini kırmadı. Oğuz, Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendisine sosyal medya üzerinden yaptıkları davet üzerine, öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Oğuz ziyaret sırasında öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı. Oğuz ve öğrenciler daha sonra “bekar kebabı” olarak da bilinen menemeni hep birlikte yedi.

"Elbette kıramazdım"
Serhat Oğuz, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve bu kapsamda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “İlçemizde öğrenim gören üniversiteli kardeşlerimizden gelen bu daveti elbette kıramazdık. Onlara kendi ellerimle menemen hazırladım. Daha sonra ise hep birlikte sohbet ederek afiyetle yedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilere yönelik projelerini anlattı
Serhat Oğuz, belediye başkanı seçilmesi durumunda hayata geçirecekleri 51 proje arasında öğrencileri yakından ilgilendiren projelerde olduğunu söyledi. Oğuz, projeleri arasında olan Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceklerini belirterek, “İlçemizde 12 bin öğrenci var. Bu kardeşlerimiz arasında ihtiyaç sahibi olanlar da var. Bu kardeşlerimizin hiçbiri mağdur olmadan sanayici, iş adamları ve hayırseverlerimizin destekleriyle eğitim hayatlarını tamamlayacak. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarını sağlayacağız” dedi. İlçelerinde Gazi, Başkent ve Ankara üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimlerinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Burada okuyan üniversite öğrencileri için de yurtlar inşa edeceğiz” dedi. Oğuz ayrıca, tüm halkın, özellikle de öğrencilerin kullanacağı bir şehir kütüphanesi kuracaklarını söyledi.

"Uzay havacılık fakültesini kuracağız"
Oğuz, Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi olacak olan ve savunma sanayi, uzay, havacılık alanlarındaki üretim yapan fabrika, tesis ve atölyeleri bir araya toplayacak HAB Projesi’nin Kahramankazan’da kurulacağını da anımsatarak, “Biz de bu doğrultuda ilçemizde bir uzay havacılık fakültesinin kurulması için çalışacağız. Ayrıca, ülkemizin uçak ve helikopter üreten tesisi olan göz bebeği TAI/TUSAŞ da ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Bu doğrultuda bir hava teknolojileri lisesi kurulmasını sağlayacağız. Bu liseden mezun olan yavrularımız da bu güzide kurumumuzda iş bulmaları sağlanacak” diye konuştu.

Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Bakan Koca Avcılar'da poliklinik açılışına katıldıBakan Koca Avcılar'da poliklinik açılışına katıldı
Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale Zaferi' klibi beğeni topladıÖğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale Zaferi' klibi beğeni topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.