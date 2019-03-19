Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı. Oğuz ve öğrenciler “bekar kebabı” olarak bilinen menemeni hep birlikte yedi.

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, yoğun seçim çalışmaları arasında, Kahramankazan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerden gelen “menemen” davetini kırmadı. Oğuz, Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendisine sosyal medya üzerinden yaptıkları davet üzerine, öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Oğuz ziyaret sırasında öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı. Oğuz ve öğrenciler daha sonra “bekar kebabı” olarak da bilinen menemeni hep birlikte yedi.

"Elbette kıramazdım"

Serhat Oğuz, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve bu kapsamda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “İlçemizde öğrenim gören üniversiteli kardeşlerimizden gelen bu daveti elbette kıramazdık. Onlara kendi ellerimle menemen hazırladım. Daha sonra ise hep birlikte sohbet ederek afiyetle yedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.