Üniversitelileri zehirleyen şebekenin başı büyükanneymiş (2)
BİR TUTUKLAMA DAHA
Aydın'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1'inin ölmesi, diğer 2'sinin ise hastanelik olmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki Doğuş D. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklanan 57 yaşındaki Sevilay A.'nın (Akkalay) torunu olan Doğuş D.'nin konuyla ilgili bir bağının olmadığının anlaşıldığı belirtildi. Sevilay A.'nın bir diğer torunu 16 yaşındaki E.A. ise gözaltına aldı. E.A.'nın emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!
İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı
Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık başvurularının başladığı gün Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum