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  4. Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor

Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Toplam 56 ülkeden 200 öğrenci takımının Avrupa’yı baştan sona dolaşacağı bir etkinlik olan Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı.

Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Toplam 56 ülkeden 200 öğrenci takımının Avrupa’yı baştan sona dolaşacağı bir etkinlik olan Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı. 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek serüvende para birimi olarak Red Bull kutuları kullanılacak.

Üniversite öğrencilerine unutulmayacak deneyim yaşatmayı amaçlayan Red Bull Can You Make It 2020 için geri sayım başladı. Etkinlikte yer almak isteyen ve 3 kişiden oluşacak ekipler, 17 Şubat tarihine kadar neden katılmak istediklerini anlatacağı 1 dakikalık videoları ile başvurabilecek. 21-28 Nisan tarihleri arasında 56 ülkeden 200 öğrenci takımı; para yerine sadece Red Bull kutularını kullanarak Avrupa’yı baştan sona dolaşacak.

HEDEF BERLİN’E ULAŞMAK

Maceraya seçilenler Avrupa’daki beş başlangıç noktasından birisine uçakla davet edilecek. 200 takım başlangıç noktaları; Barcelona, Amsterdam, Kopenhag, Milano ve Budapeşte’ye dağılacak. Her takım ana hedef olan Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaşmaya çalışacak. Takımlar sadece ana hedef olan Berlin’e ulaşmayı gözetmeyecek. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden hafta boyunca paylaştıkları hikâyeleri takip edilecek ve puanlama üç faktöre dayalı olacak. Kontrol Noktası Mücadeleleri, sosyal medya ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri tamamlama üzerine kurgulanan yarışta önemli olan; hedefe varacak ilk ekip olmak değil, yolda karşılaşılacak en anlamlı maceralar olacak. Bir hafta içinde birçok şehirde konaklaması gereken öğrenciler; Berlin’e ulaşana kadar bin kilometre yol kat etmek zorunda.

Üniversitelilerin 1000 Km'lik Avrupa macerası başlıyor

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