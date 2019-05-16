Üniversitelilerin bitirme tezi projeleri sergilendi

"Öğrencilerin bitirme tezleri her yıl burada en iyileri sergileniyor. Burada sergilenen ürünler ilgili akademisyenler tarafından değerlendirilerek birinci seçiliyor. Bu tür proje çalışmalarının birçok faydası var özellikle öğrencilerimiz okuduğu bölümlerde kendilerini ispatlama şansı yakalıyor. Öğrencilerimiz tarafından yapılan ilginç projeler var. Bu projelerin devamı geldiğinde gerçek hayat ile ilişkilendirilebilen hemde ekonomik olarak ülke ekonomisine katkı sunacak projeleri burada gördüm."

Demirağ, yapılan projelerin büyük kısmının TÜBİTAK tarafından desteklendiğini aktararak şunları kaydetti:

Üniversite olarak mühendislik alanında dünyada 400. Türkiye'de 6. sırada yer aldıklarını kaydeden Demirdağ, öğrencilerinin yaptıkları projelerin yerli ve milli anlamda ülke ekonomisine büyük katkı sunabilecek projeler olduğunu anlattı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yaptığı açıklamada mühendislik fakültesi öğrencilerinin başarısının büyük olduğunu söyledi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bitirme tezleri olarak yaptığı projelerin sergisi açıldı.

Makine Mühendisi 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Bozdoğan da bitime projelerinde daha çok ülkeye katkı sunabilecek projeler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bir robot geliştirdiklerini anlatan Bozdoğan, "Yaptığımız bu robot ile daha çok sınır bölgelerinde kullanılarak can kaybını aza indirgemek. Robotun önüne koyduğumuz kamera sayesinde istediğimiz yöne yönlendirebiliyoruz. İstediğimiz görüntüyü alabiliyoruz." diye konuştu.

Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Özgür Nazlı ise geliştirdikleri insansız araca yükledikleri yazılım sayesinde el hareketleri ile aracı kontrol edebildiklerini söyledi.

Nazlı, şunları anlattı:

"Geliştirdiğimiz robotun askerler devriye atarken önde dedektörü kullanan askerin yerine geçmesini hedefliyoruz. Bu proje ile iki askerin yapacağı işi bir asker yapabilecek ve aynı zaman da asker ile aracın arasında 15 metre boşluk olduğu için her hangi bir patlama ihtimaline karşı askerler güvenli mesafede kalabilecek."

Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Ahmet Yasin Özdemir ise beyin sinyaliyle yönlendirilen robot projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiği vurguladı.

Özdemir, projesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu robot daha çok fabrika gibi yerlerde bir cismi bir yere koyabilmek için düşünerek komut verip iş yaptırabiliriz. Burada insan gücünü azaltan bir projedir. Aynı zaman da engellilerin hayatlarını kolaylaştırabilir. Engelli düşünerek belli işlerini yaptırabilir."

