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Üniversitelilerin kıraathane buluşması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle’ye kazandırılan Millet Kıraathanesi törenle hizmete açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu Millet Kıraathanesi projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteli gençlerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’de hizmete açıldı.

Üniversitelilerin kıraathane buluşması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle’ye kazandırılan Millet Kıraathanesi törenle hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu Millet Kıraathanesi projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteli gençlerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’de hizmete açıldı. Gençlerin sosyal ve kültürel, alanda dolu dolu vakit geçirmeleri, meslek öğrenmeleri, ekonomiye katkı sağlayacak projeler geliştirmeleri için her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Görükle’de ağırlıklı olarak üniversiteli gençlere hizmet verecek bir merkezi daha hizmete açtı. Daha önce hizmete açılan Görükle Gençlik Merkezi, bölgede önemli bir eksikliği giderirken, Görükle’ye şimdi de Millet Kıraathanesi kazandırıldı. Toplam 280 metrekarelik alana sahip, 100 öğrenci kapasiteli Millet Kıraathanesi, içindeki kütüphanesi, internet hizmeti, belirli saatlerde çay ve çorba ikramlarıyla üniversitelilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir mekan oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin de katıldı.
En kıymetli hazine
Yağmura rağmen açılış törenine ilgi gösteren gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insan hayatının en kıymetli hazinesinin gençlik olduğunu vurguladı. Bu ülkenin yarınlarını daha müreffeh hale getirecek olanların gençler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlik çalışkanlığın, zindeliğin, cesaretin, metanetin, heyecan ve kuvvetin mevsimidir. Bizler, gençlerimizin medeniyet şuuruna sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı hazırlamakla mükellefiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedefler doğrultusunda gençlik modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştiriyoruz” dedi.
Kıraathane kültürü
Kıraathane kültürünün çok eskiye dayanan bir kültür olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Boşa vakit geçirmeyi hoş görmeyen, her vakti değerlendirmeyi yeğleyen ecdâdımızın oluşturduğu bir kültür bu. Tabii eski kıraathane kültürü yerini farklı uygulamalara bıraktı. Bu kültür sadece oyun oynanan kahvehane kültürüne dönüştü. İnşallah burası bu kültürün gerçek anlamda yaşatıldığı, gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, kitap okuduğu, zamanlarını kaliteli değerlendiği bir mekân olacak” diye konuştu.
Başkan Aktaş, Görükle’de oturan öğrencilerin kampüse ve şehrin her noktasında tek araçla ulaşabileceklerine imkan sağlayacak olan raylı sistem üniversite hattının Görükle’ye kadar uzatılacağını da sözlerine ekledi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da açılışı yapılan Millet Kıraathanesi’nin bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, kendisinin de sık sık buraya gelip, gençlerle bulaşacağını söyledi.
AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin de “İnşallah 1 Nisan’dan sonra belediye başkanı olarak gelip, sizlerin sorunlarına hep birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış ardından kendisine yoğun ilgi gösteren gençlerle hem hatıra fotoğrafı çektirdi, hem de keyifli bir sohbet yaptı.

Üniversitelilerin kıraathane buluşması başladı

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