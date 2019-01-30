Üniversitenin bilgi işlem personelinden “yeşil” hareket

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli, görev yaptıkları binalarının daha yeşil görünmesi için fidan dikti.
BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli örnek bir faaliyete imza attı. Üniversite merkez kampusunda yapımı tamamlanan binanın etrafına memurlar fidan ekti. Üniversitenin hemen hemen tamamının yeşil alanlardan oluştuğunu aktaran personel, binalarının da yeşil ile bütünleşmesini istediklerini söyledi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından üniversitenin geleceğe hazırlanması maksadıyla tamamen yenilenen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası 2018 yılında hizmete açıldı. Yapılan yenileme çalışmaları ve modern cihazlar sâyesinde 2060 yılına kadar tüm veri depolama çalışmalarının rahatlıkla yürütülebileceği binaya personeli de sahip çıkıyor.
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