Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesindeki Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) havuzunda yüzen epilepsi hastası mimar boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İKÇÜ'nün havuzunda antrenman yapan sporcu, suyun altında hareketsiz birini görünce durumu antrenörüne bildirdi.

Antrenörün sudan çıkardığı ve solunumu duran kişiye öğrencilerden birinin doktor olan babası kalp masajı yaptı.

Daha sonra Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kişi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Serdar Ölmez (37) olduğu tespit edildi.

Mimar olduğu öğrenilen Ölmez'in epilepsi tedavisi gördüğü bildirildi.

Ölmez'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

