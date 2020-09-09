Üniversitenin otoparkında silahlı kavga: 1 ölü

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan bir otoparkta tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan hastane otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkta D.M. (49) ile B.Ö. (48) isimli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında B.Ö., çıkarttığı silahla D.M.’ye ateş etti. kanlar içinde kalan D.M.’yi gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koştu. D.M. vatandaşlar tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan D.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri B.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

