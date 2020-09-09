HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üniversitenin otoparkında silahlı kavga: 1 ölü

Üniversitenin otoparkında silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 19:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan bir otoparkta tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan hastane otoparkında meydana geldi.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan bir otoparkta tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan hastane otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkta D.M. (49) ile B.Ö. (48) isimli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında B.Ö., çıkarttığı silahla D.M.’ye ateş etti. kanlar içinde kalan D.M.’yi gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koştu. D.M. vatandaşlar tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan D.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri B.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Polis baskın yapmıştı! Görüntüler ortaya çıktıPolis baskın yapmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı!
Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı!
Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Son dakika: MİT mensubu ifşa davasında karar!
MİT mensubu ifşa davasında karar!
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Polisin baskın yaptığı 'kaçak korona kına'sının görüntüleri ortaya çıktı
Polis baskın yapmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
AA Genel Müdürlüğünde baltalı saldırgan paniği!
Anadolu Ajansı'nda baltalı saldırgan paniği!
Koronavirüse yakalanmıştı! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den iyi haber
Yoğun bakıma alınmıştı! İyi haber
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.