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Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi.

Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- Yeniden

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi. Hava kararınca dönüş yolunu bulmakta zorlanan gençler, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençleri yaklaşık bir saatte kurtardı. Gençlerden birinin dizinden hafif şekilde yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- YenidenÜniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- YenidenÜniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- YenidenÜniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı (2)- Yeniden

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