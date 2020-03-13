Üniversiteye giriş (YKS) sınav tarihi değişecek mi? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNNTürk'te katıldığı canlı yayında koronavirüs ile ilgili eğitim alanındaki tedbirlere ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları anlattı. Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;



"Bu hastalığın yayılımı buna bağlı olarak tedbirler konusunda başta Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bilim Kurulu’nun görüşleri çok önemli. Var olan durumda alınan tedbirleri almak anlamında bir girişimimiz oldu. Ortaya çıkan raporlar bizim süreçteki kararlarımızda etkili olacak. Panik havası yaratmamak gerekiyor. Kendi doğası içinde kararları aldık. MEB’e bağlı tüm kurumlar tatil. Mevcut kaynaklarımızdan öğrencilerimizin yaralanması konusunda çalışmalar var. Biz öğrencilerimizin mağdur olmaması için hazırlıklarımız yaptık. Aile Bakanlığı’na bağlı kreşlerin ne karar alacağına dair bakanlığımız açıklama yaptı. Oradan detayları öğrenmek mümkün. Usta öğrencilerden kasıt Meslek eğitim merkezlerindeki öğrenciler ise onlar içinde bu öğrenciler geçerli. Usta öğretici ise yani öğretmendir bunlar için de söz konusu.

18 Mart’taki atama töreni ile ilgili kısmi bir tören yapılacak. Büyük miktardaki öğretmen adaylarımız Ankara’ya geliyorlar biz kapalı salonlardaki toplantılarımızı yapmamak niyetindeyiz. Dün itibariyle YÖK’te bir toplantı yapıldı. O toplantıda konularda ele alındı. Gereken açıklamalar yapılacaktır. Sıkça sorulan sorular hazırladık. 24 saat bilgilendirme söz konusu. Biz vatandaşlarımızın her sorusuna cevap vermekte yükümlüyüz. Metinler dahil hazırlanmış vaziyette. Cumhurbaşkanlığımızın açıklamasını beklemek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm kamu personeli hakkında bir şey dememiz mümkün değil. Sıkça sorulan sorular konusunda YÖK tüm açıklamaları yapacak. ÖZEL KREŞLERİN VE ANAOKULLARIN DURUMU



Bir değişiklik söz konusu değil önemli olan tüm çocuklarımızı korumak o yüzden çok istisnai durumlar olduğunda bizler tedbirleri alırız ve başvurulara göre yardımcı oluruz. **ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ? Bazı hususlar YÖK ve ÖSYM ile ilgili benim bu konularla ilgili açıklama yapmam mümkün değil. MEB’in yaptığı sınavlar hakkında ne gibi bir sorular olursa oralara lütfen yazsınlar. Pazar günkü sınavımızı iptal edilmedi ama sonraki dönemlerde bu tatil süresince bu tarz kapsamlı bir sınavımız yok ondan sonraki süreçte teknik açıklamaları yapmış oluruz.