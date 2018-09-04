Üniversiteye kayıt için gelen öğrenciler Türk bayraklarıyla karşılandı

Adıyaman Üniversitesine (ADYÜ) kayıt yaptıran öğrenciler, Türk bayraklarıyla karşılandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ADYÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıt başvuruları devam ediyor.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in yanı sıra Toplum Destekli Polislik, Güvenlik ile Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ekipleri, farklı şehirlerden ADYÜ'ye kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

Burada TEM ekipleri tarafından kurulan stantta öğrenci ve velileri terör konusunda bilgilendirildi.

Türk bayraklarıyla karşılanan öğrenciler, polis ekiplerinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet Müdürü Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kayıt döneminde polis ekiplerinin, kente kayıt için gelen öğrencileri karşılayıp terör ve Adıyaman konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Alper, şöyle konuştu:

"Bölgesinde istikrar abidesi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini içeriden ve dışarıdan bölme ve yıkmaya çalışan hain terör örgütleri dün olduğu gibi bugün de varlığını sürdürmektedir. Biz bizim yavrumuz oldukları vurgusunu göstermek amacıyla Türk bayraklarıyla bu kardeşlerimizi karşılıyoruz. Bu evlatlar bizim evlatlarımızdır. Biz bu evlatlarımızı hiçbir örgütün kirli emel ve oyunlarına alet etmeyeceğiz. Bu yavrularımıza hiçbir kötü oluşumun çengel atmasına izin vermeyeceğiz. Bu yavrularımızı kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Huzur ve barış kenti Adıyaman'da öğrencilerin daha huzurlu ortamda yaşamaları için her türlü tehlikelerden arınmış bir şekilde sadece eğitim hizmetlerini yürütmeleri için kendilerine asayiş ve güvenlik hizmeti sunmak için ilk temas noktasını burada oluşturduk."