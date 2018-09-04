HABER

Üniversiteye kayıt için gelen öğrenciler Türk bayraklarıyla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper: - "Bu evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bu evlatlarımızı hiçbir örgütün kirli emel ve oyunlarına alet etmeyeceğiz"

Adıyaman Üniversitesine (ADYÜ) kayıt yaptıran öğrenciler, Türk bayraklarıyla karşılandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ADYÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıt başvuruları devam ediyor.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in yanı sıra Toplum Destekli Polislik, Güvenlik ile Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ekipleri, farklı şehirlerden ADYÜ'ye kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

Burada TEM ekipleri tarafından kurulan stantta öğrenci ve velileri terör konusunda bilgilendirildi.

Türk bayraklarıyla karşılanan öğrenciler, polis ekiplerinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet Müdürü Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kayıt döneminde polis ekiplerinin, kente kayıt için gelen öğrencileri karşılayıp terör ve Adıyaman konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Alper, şöyle konuştu:

"Bölgesinde istikrar abidesi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini içeriden ve dışarıdan bölme ve yıkmaya çalışan hain terör örgütleri dün olduğu gibi bugün de varlığını sürdürmektedir. Biz bizim yavrumuz oldukları vurgusunu göstermek amacıyla Türk bayraklarıyla bu kardeşlerimizi karşılıyoruz. Bu evlatlar bizim evlatlarımızdır. Biz bu evlatlarımızı hiçbir örgütün kirli emel ve oyunlarına alet etmeyeceğiz. Bu yavrularımıza hiçbir kötü oluşumun çengel atmasına izin vermeyeceğiz. Bu yavrularımızı kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Huzur ve barış kenti Adıyaman'da öğrencilerin daha huzurlu ortamda yaşamaları için her türlü tehlikelerden arınmış bir şekilde sadece eğitim hizmetlerini yürütmeleri için kendilerine asayiş ve güvenlik hizmeti sunmak için ilk temas noktasını burada oluşturduk."

Alper, TEM ekiplerinin öğrencileri özellikle terör örgütlerinin en büyük kaynağı olan insan kaynağı konusunda bilgilendirdiklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü ise yeni akademik yılda 3 bin 900 öğrencinin kayıt yaptıracağını belirtti.

Öğrencilerden Osman Arslaner ise Kimya Teknolojisi bölümünü kazandığını ve kayıt için Adıyaman'a geldiğini söyledi.

Adıyaman'ı çok sevdiğini ifade eden Arslaner, "Üniversiteye gelir gelmez emniyet mensuplarıyla karşılaştık. Polis ekipleri, bizlere yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Bu durumdan memnun kaldık." diye konuştu.

Mehmet Serkan Argan ise Şanlıurfa'dan geldiğini ve Kimya Teknolojisi bölümünü kazandığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Polis ekiplerinin üniversitede kendilerini çok iyi karşıladıklarını aktaran Argan, "Ekipler bize her konuda yardımcı olacaklarını söyledi. Çok mutlu oldum. Polis ekiplerinin sıcak davranışları bizleri fazlasıyla memnun etti." dedi.

PARTNERKilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!Kilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!
Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın acı günü (3)Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın acı günü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Üniversitesi'ne (ADYÜ) Türk bayrakları yeni kayıt yaptıran öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

İlginizi Çekebilir

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İdlib'in vurulmasının ardından Çavuşoğlu ve Pompeo arasında telefon trafiği!

İdlib'in vurulmasının ardından Çavuşoğlu ve Pompeo arasında telefon trafiği!

Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu

Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan bu üflemeli müzik aletinin adı nedir? (Hadi İpucu 4 Eylül 20.30)

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan bu üflemeli müzik aletinin adı nedir? (Hadi İpucu 4 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.