Üniversiteye kayıt yaptırmaya gidiyormuş

Afyonkarahisar'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Başar'ın (23) cenazesi, memleketi Burdur'da toprağa verildi.
Başar'ın cenazesi, merkeze bağlı Kavacık köyü camisine getirildi. Buradaki törene gencin babası Yaşar, annesi Ayşe ve kız kardeşi Rukiye Başar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gencin yakınları törende büyük üzüntü yaşadı.
Cenazesi köy mezarlığına defnedilen Süleyman Başar'ın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü bitirdiği, Eskişehir'e Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde lisans tamamlamak için kayıt yaptırmaya gittiği öğrenildi.
Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsünün, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.
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