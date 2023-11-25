Üniversiteyi birbirine kattılar! O anlar kamerada

Avcılar’da aralarında kız arkadaş meselesi olduğu iddia edilen şahıslar, üniversiteyi birbirine kattı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavganın o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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