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Üniversiteyi kazanana belediyeden 5 bin lira

19.08.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Menemen Belediyesi yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye, 2022- 2023 döneminde üniversiteyi bitiren gençlerin hayata atılma süreçlerine katkıda bulunmak adına 5'er bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Üniversiteyi kazanana belediyeden 5 bin lira

İzmir'in Menemen ilçesinde eğitime destek çalışmaları katlanarak artıyor. Daha önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Menemenli lise son sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini karşılayan Menemen Belediyesi, yeni bir sistemi daha hayata geçirdi.

Sosyal medya hesabından gençlere seslenen Menemen Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bu yıl lisans ve önlisans düzeyinde üniversitelerin örgün eğitim programlarını kazanan öğrencilere destek, 2022- 2023 döneminde üniversiteyi bitiren gençlerin de hayata atılma süreçlerine katkıda bulunmak adına 5'er bin TL ödeneceğini açıkladı.

"BİZ ZORU SEÇTİK"

Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak, gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesini her platformda başarıyla temsil eden bireylere dönüşebilmesi için imkanlarımızı zorlayarak ilçemizden üniversiteyi kazanan gençlerimiz ile bu yıl mezun olmuş gençlerimize 5'er bin TL katkı sağlama kararı aldık. Biliyoruz ki tatlı sözlerle gençlerin sırtını sıvazlamak kolaydır ama biz zoru seçerek manevi olduğu kadar maddi olarak da onları desteklemek için yola çıktık. Mücadelemiz Menemen'imizden de bilim ve teknolojide, sanat ve kalkınmada başarılı gençler çıksın diyedir" ifadelerini kullandı.

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