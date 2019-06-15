Üniversiteyi Kazanmak da Zor Sonrası da

Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının iki günlük sınav maratonu başladı. Her zamanki gibi öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri de sınav merkezlerinin dışında endişeli bir bekleyişe girdi. Ailelerin endişesi sadece çocuklarının sınavda başarılı olup olmayacağına ilişkin değildi. Çocukları istediği bölümü kazansa bile mezun olduklarında iş bulup bulamayacağı da anne-babaların kafasında bir soru işareti oldu.

İlk kez bir çocuğunun üniversite sınavı heyecanını yaşayan ev hanımı Feride Sözen oğlunun lojistik meslek lisesinde okuduğunu ve üniversitede de aynı bölüme devam etmek istediğini söyledi. Sözen “Oğlum liseye başlarken zaten ‘geleceğin mesleği’ diyerek lojistik bölümünü tercih etmişti. Şimdi üniversiteye giderse iş bulma ihtimali de artar. Şu anda zaten en ufak bir işte bile en az lise mezuniyeti isteniyor. Eğer kazanırsa tabii iyi olur ama kazanamazsa da lise mezunu olarak bölümüyle ilgili bir iş bulabilir” diye konuştu.

Emekli ziraat mühendisi Erhan Şensan üniversite sınavı konusunda daha tecrübeli bir baba. Daha önce oğlu makine mühendisliğini kazanmış ve mezun olmuş. Bu kez kızının sınav heyecanını paylaşan Şensan “Biyogenetik veya eczacılık okumak istiyor. Ama bugünün şartlarına göre mezun olduğunda iş bulması zor. Tabii üniversitede kendini iyi yetiştirebilirse şansı daha fazla olur. Örneğin en az bir yabancı dili bilmesi şart” dedi.