UNIWORLDCUP 2019 İBB’nin ev sahipliğinde yapılacak

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 kıta, 182 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek UNIWORLDCUP 2019, 25 Mart’ta İBB Çırpıcı Spor Tesisi’nde başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası “UNIWORLDCUP 2019” 7 kıtadan 182 ülkeden öğrenciyi “Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor için Buluşuyor” sloganı bir araya getirecek. İstanbul’da 22 üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerin oluşturduğu 27 takım, İBB spor tesislerinde futbol müsabakalarına çıkacak.

Spor İstanbul hakemleri tarafından yönetilecek maçlar İBB Maltepe Sahil Spor Tesisi ve İBB Çırpıcı Spor Tesisi’nde oynanacak. İlk maç 25 Mart’ta Çırpıcı Spor Tesisi’nde yapılacak.

182 ÜLKEDEN KÜLTÜR ELÇİSİ

Uluslararası öğrencileri sporla bir araya getirmeyi amaçlayan proje, öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanımalarına da imkan sağlayacak. UNIWORLDCUP 2019 kapsamında, tüm katılımcılara müze kartlar verilecek. Öğrencilere yönelik düzenlecek müze gezileri ve boğaz turları gibi kültürel aktivitelerle birlikte, turnuvaların sonunda yabancı öğrencilere “Kültür Elçisi Beratı” verilecek.

DOSTLUK ÖZ ÇEKİMLERİ İLE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILACAK

25 Mart’ta başlayıp, 30 Nisan’da son bulacak maçlar öncesinde takımlar dostluk öz çekimleri yapacak. 30 Nisan’da düzenlenecek UNIWORLDCUP 2019 ödül töreninde açılacak fotoğraf sergisinde dostluk öz çekimleri sergilenecek.

