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UNIWORLDCUP 2019, İstanbul'da düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 kıta, 182 ülkeden öğrencilerin katılımıyla yapılacak turnuva 25 Mart’ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde 7 kıta, 182 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası (UNIWORLDCUP 2019), 25 Mart’ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB iştiraki Spor İstanbul ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile yapılacak turnuva, 7 kıtadan 182 ülkeden öğrenciyi “Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor için Buluşuyor” sloganı bir araya getirecek.

İstanbul’da 22 üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerin oluşturduğu 27 takım, İBB spor tesislerinde futbol müsabakalarına çıkacak.

Spor İstanbul hakemleri tarafından yönetilecek maçlar İBB Maltepe Sahil ile İBB Çırpıcı Spor Tesisi’nde oynanacak. İlk maç 25 Mart’ta Çırpıcı Spor Tesisi’nde yapılacak. Uluslararası öğrencileri sporla bir araya getirmeyi amaçlayan proje, öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanımalarına da imkan sağlayacak.

Turnuva kapsamında, tüm katılımcılara müze kartlar verilecek. Öğrencilere yönelik düzenlenecek müze gezileri ve boğaz turları gibi kültürel etkinliklerle, turnuvaların sonunda yabancı öğrencilere “Kültür Elçisi Beratı” takdim edilecek.

Turnuvada, 25 Mart’ta başlayıp 30 Nisan’da son bulacak maçlar öncesinde takımlar dostluk öz çekimleri yapacak. 30 Nisan’daki UNIWORLDCUP 2019 ödül töreninde açılacak fotoğraf sergisinde dostluk öz çekimleri sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
İBB Çırpıcı Spor Tesisi UNIWORLDCUP 2019

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