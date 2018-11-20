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Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 05:18 | Son Güncelleme

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüleri saat 02:30’dan 03:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü UKOME kararı gereği bu gece 02:30 - 03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.

Araç geçişine izin verilmeyen Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro köprüsü yana doğru açılırken, Galata Köprüsü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. 03:30’a kadar deniz trafiğine açık olan köprünün iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

Kapanan saatlerde araç ve yayalar Haliç Köprüsüne yönlendirildi. Kapanan yollar bir saatin sonunda tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Unkapanı Galata Haliç trafik

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