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Unkapanı Kavşağı'nın yüzde 65'i tamam

07.07.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB, İstanbul’un kritik noktalarından Unkapanı Kavşağı’ndaki çalışmalarını, programa tam uygun bir şekilde sürdürüyor. Yıllardır bekletilen projede, şu ana kadar çalışmaların yüzde 65’i tamamlandı. Proje kapsamında 2 açıklıklı yeni bir köprü ve Alibeyköy Tramvay Hattı’nı Eminönü ile buluşturacak 350 metrelik bir alt geçit çalışması yapılıyor. Kavşak, 31 Temmuz’da İstanbulluların hizmetine sunulacak.

Unkapanı Kavşağı'nın yüzde 65'i tamam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13 Mayıs’ta yıkımına başladığı Unkapanı Kavşağı’nı hızla yenilemeyi sürdürüyor. İlk kazmanın vurulmasından itibaren geçen 2 aydan kısa bir sürede çalışmanın çoğu bitirildi. Geri kalan yüzde 35’lik bir kısmının da hızla tamamlanması için ekipler, geceli gündüzlü mesai yapıyor. Yurttaşların yıllardır yakındığı sorunun çözümünde sona geliniyor.

KAVŞAK ARAÇ KAPANI OLMUŞTU

Yıllarca bölge esnafın ciddi şikâyetlerine konu olan kavşak, kamuoyunun gündemine sıkça taşıt sıkışmaları ile geliyordu. Köprünün alçak olmasından dolayı özellikle kamyon ve otobüs sıkışmaları yoğun olarak yaşanıyordu. Kavşak bir anlamda araçlar için bir kapan gibi olmuştu.

Yine yapısal sorunlardan dolayı bölge, su baskınları ile de anılıyordu. Suya batan araçlar ve itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden kurtarılan kazazedeler, hemen her yoğun yağıştan sonra karşılaşılan görüntüler arasında yer alıyordu. Aynı zamanda kavşak, hatalı yapısı dolayısıyla güzergâhtaki trafiği de yoğunlaştırıyordu.

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BİR GÜN BİLE TRAFİK KESİLMEDİ

İBB, bu kritik bölgede yaptığı çalışmada çok titiz bir planlama yaptı. Tam kapanma dâhil, ele geçen bütün olanakları güzergâhtaki çalışmanın hızlandırılması için harekete geçirdi. Bölgedeki tüm alternatif yolları kullanarak, trafiği bir gün bile kesmedi.

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve olası bir depremde yıkılma riski taşıyan Unkapanı Köprüsü’nün yıkımı için trafik sirkülasyonu bir ada oluşturarak sağlandı. Kavşağın kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel kavşak şekline dönüştürüldü.

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İŞİN YÜZDE 65’İ TAMAM

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, süren çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“Şu anda işlerimiz programladığımız şekilde, gün aksamadan devam etmektedir. Kavşak çalışmamızda ise şu anda 60-65 mertebesinde devam ediyoruz. Köprünün ayakları bitti. Yan duvarlarda çalışmalar devam ediyor ve 10-15 gün içerisinde de köprü kirişlerini üstüne koyup bayrama kadar aslında betonarme sistemini bitirmiş olacağız. Dolayısıyla 31 Temmuz’da araç trafiğine açmış olalım köprüyü ve alt aksını.”

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AĞAÇLARA ZARAR VERİLMEDİ

İBB, çalışmalarda çevreye duyarlı tutumundan da taviz vermedi. Bu süreçte kavşak içinde bulunan 29 ağaç zarar görmeden taşındı. Geri kalan 57’sinin de transplantasyonu ilerleyen süreçte yapılacak.

TRAMVAY İÇİN ALT GEÇİT

Projede mevcut köprünün yerine 32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Aynı zamanda Cibali’ye kadar tamamlanmış olan Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek. Böylece yüksekliği yetersiz olan ve teknik ömrünü tamamlayan Unkapanı Kavşağı köprüsü yenilenirken, Alibeyköy – Cibali bölümü hizmete açılmış olan tramvay hattı, Eminönü’ne kadar ulaştırılacak. Tramvay hattı için 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilmesine 18 Mayıs’ta başlandı. Çalışma 31 Temmuz 2022 tarihinde bitirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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