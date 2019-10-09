Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

İstanbul’da her gün binlerce aracın ve vatandaşların yükünü taşıyan Unkapanı köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Alt geçidin beton kısımlarının koptuğu ve demirlerinin çürüdüğü gözüküyor. Vatandaşlar alt geçidin her an yıkılabileceğini ifade ederek yetkililerin bir an önce tadilat yapmaları gerektiğini belirttiler. 3 metre 70 Cm yüksekliğine sahip olan köprüye onlarca kez araç çarptı. Çarpmanın sonucu ise köprünün betonları koparak düştü. Düşen kısımlarına onarım yapılmayıp öylece bırakıldı. Demirlerin büyük bir kısmı dışarı çıkmış bir şekilde gözüken alt geçit tehlike saçıyor. 18 Ağustosta yaşanan sel felaketinde ise alt geçidin su dolması ile "Cici Baba" lakaplı Sezai Güdek (59) hayatını kaybetmişti.

'KÖPRÜ HER AN YIKILABİLİR'

Demirleri çürüdüğünü ve beton kısımlarının darbe aldığını ifade eden Mehmet Çelik, “ Hem insan sağlığı için hem de altından geçen araçlar için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Geçen sel olduğunda bu köprünün altında bir kişi öldüğünü biliyorum. Büyük bir tehlike yetkililer görmüyor mu? Köprü her an yıkılabilir. Köprünün üzerinden bir çok araç geçiyor bunların yükü de oldukça fazladır. Kötü bir şey olabilir kolonları hep patlamış zaten, yetkililerin çözüm bulması gerekiyor” şeklinde ifade kullandı.