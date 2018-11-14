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UNKAPANI KÖPRÜSÜ ALTINDA CESET

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 22:51 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA Fatih Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA
Fatih Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği bilinmeyen kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Unkapanı Köprüsü'nün altında, saat 21.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan birinin olduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 60 yaşlarında olan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekipleri
- Ceset
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Sağlık ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

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