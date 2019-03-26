- UNKAPANI'NDA KAZA KAMERADA: YAN YATAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ...

- Unkapanı'nda kaza yapan araçlardan biri yan yatarak metrelerce sürüklendi.

- Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobillerden biri ters döndü, diğeri yan yatıp metrelerce sürüklendi. Şans eseri otomobillerde bulunan hiç kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinden Aksaray istikametine ilerleyen Gülşah Yabancılar iddiaya göre kendisini sıkıştıran bir belediye otobüsünden kaçmak için sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Osman Korkut'un kullandığı otomobil Gülşah Yabancılar'ın otomobiline arkadan çarptı. Kaza nedeniyle her iki otomobilin sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Osman Korkut'un kullandığı otomobil orta refüje çıkıp ters döndükten sonra tekrar yola düştü. Gülşah Yabancılar'ın kullandığı otomobil ise kazanın şiddetiyle yan yatıp metrelerce sürüklendi. Osman Korkut otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken yan yatan otomobildeki sürücü Gülşah Yabancılar ve yanındaki arkadaşı Özlem Altınkök kaza görüp yardıma koşan vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kazada her iki otomobilde bulunan hiç kimse burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Aksaray yönünde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.