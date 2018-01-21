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Ünlü aktör cinsel taciz ile suçlanıyor: Önümde kendini tatmin etti!

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 10:55 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ünlü aktör Michael Douglas'ı kendisini taciz etmekle suçlayan kişi ortaya çıktı. Aktörün eski bir çalışanı olan Susan Braudy, Douglas'ın kendisinin önünde kendini tatmin ettiğini söyledi.

Ünlü aktör cinsel taciz ile suçlanıyor: Önümde kendini tatmin etti!

Hollywood yıldızı Michael Douglas'ın 10 gün önce yalanladığı cinsel taciz iddialarını dile getiren kişi ortaya çıktı. Douglas'ın eski çalışanı Susan Braudy, ünlü aktörü "önünde kendini tatmin etmekle" suçladı ve onun yüzünden kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi. Douglas ise iddiaları reddetti.

İDDİA SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Michael Douglas hakkındaki taciz iddiaları 10 gün önce Hollywood Reporter dergisinde yayımlanmıştı. Derginin haberinde iddiaların sahibi açıklanmamıştı.

Bu kişinin, Douglas'ın eski çalışanı olan yazar ve gazeteci Susan Braudy olduğu ortaya çıktı.

AYRINTILARIYLA ANLATTI

Susan Braudy, ayrıntılarıyla ünlü aktörün kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı, bu yüzden kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi.

Braudy, Douglas'ın, kendisinin önünde kendini tatmin ettiğini iddia etti.

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ÜNLÜ AKTÖR "UYDURMA" DİYOR

Douglas ise daha önce taciz söylentilerine cevaben "Bu tamamen bir yalan, uydurma. Hiçbir gerçek payı yok" demişti.

"AÇIK SAÇIK BİR DİL KULLANIYORDU"

Susan Braudy, 1980'lerin sonlarında bir süre Dogulas'ın yapım şirketi Stonebridge Productions'da çalışmıştı.

Braudy, şirketin New York ofisini yönettiği süre içinde Douglas'ın kendisiyle konuşmalarında sürekli açık saçık bir dil kullandığını, hatta evlilik dışı ilişkilerinin detaylarını anlattığını söylüyor. Ayrıca Douglas'ın kendisine sürekli vücuduyla ilgili yorumlarda bulunduğunu, bu yüzden koyu renk ve bol giysiler giymeye başladığını da iddia ediyor.

ÖNÜNDE KENDİNİ TATMİN ETMİŞ

Cinsel tacizin 1989 yılında yüzyüze bir senaryoyu çalışmak için gittiği evinde, Douglas'ın onun önünde kendini tatmin etmeyi sürdürdüğünü öne süren Braudy, aşağılanmış hissederek hızla evi terk ettiğini söylüyor.

"Benden daha çok iktidar sahibi olduğu için istediği her şeyi yapabileceğini düşündüğünü fark ettim" diyen Braudy, olaydan sonra eve döndüğünde onunla bir daha asla yalnız kalmamaya karar verdiğini ve o yılın sonlarında da işten ayrıldığını anlattı.

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30 YIL SONRA CESARETİNİ TOPLAYABİLMİŞ

Susan Braudy ayrıca Douglas'ın iddiaları yalanlarkenki tavrının da "tıpkı kendisini mağdur göstermeye çalışması gibi sorunun bir parçası olduğunu" söyledi ve ekledi:

"İşte bir çok kadın tam da bu sebeplerden ortaya çıkıp başlarına gelenleri anlatamıyor. Tanrı biliyor, benim de cesaretimi toplayıp ortaya çıkabilmem için 30 yıl ve bu konuda bir kampanyanın başlaması gerekti."

DOUGLAS: KAMPANYAYA ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM

Douglas ise iddialara cevap verirken, "Ben bu işteki itibarımla gurur duyan biriyim. Babamın (Ünlü Amerikalı aktör ve yapımcı Kirk Douglas) itibarını falan hiç saymıyorum. Gizli saklı hiç bir şeyim olmadığı gibi başkalarının da hakkımda söyleyecekleri bir şey yok. 32 yıl öncesinden böyle bir şeyin çıkması karşısında şaşkınım" demişti.

Hakkındaki iddiaların hiç bir dayanağı bulunmadığını da ileri süren Douglas bu tür suçlamaların, Hollywood cinsel taciz skandalının ardından ortaya çıkan #MeToo (#BenDe) kampanyasına zarar vermesinden endişe ettiğini de söylemişti. (BBC Türkçe)

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Michael Douglas taciz

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