Ünlü aktör cinsel taciz ile suçlanıyor: Önümde kendini tatmin etti!

Douglas ise daha önce taciz söylentilerine cevaben "Bu tamamen bir yalan, uydurma. Hiçbir gerçek payı yok" demişti.

Braudy, Douglas'ın, kendisinin önünde kendini tatmin ettiğini iddia etti.

Susan Braudy, ayrıntılarıyla ünlü aktörün kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı, bu yüzden kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi.

Bu kişinin, Douglas'ın eski çalışanı olan yazar ve gazeteci Susan Braudy olduğu ortaya çıktı.

Hollywood yıldızı Michael Douglas'ın 10 gün önce yalanladığı cinsel taciz iddialarını dile getiren kişi ortaya çıktı. Douglas'ın eski çalışanı Susan Braudy, ünlü aktörü "önünde kendini tatmin etmekle" suçladı ve onun yüzünden kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi. Douglas ise iddiaları reddetti.

Braudy, şirketin New York ofisini yönettiği süre içinde Douglas'ın kendisiyle konuşmalarında sürekli açık saçık bir dil kullandığını, hatta evlilik dışı ilişkilerinin detaylarını anlattığını söylüyor. Ayrıca Douglas'ın kendisine sürekli vücuduyla ilgili yorumlarda bulunduğunu, bu yüzden koyu renk ve bol giysiler giymeye başladığını da iddia ediyor.

ÖNÜNDE KENDİNİ TATMİN ETMİŞ

Cinsel tacizin 1989 yılında yüzyüze bir senaryoyu çalışmak için gittiği evinde, Douglas'ın onun önünde kendini tatmin etmeyi sürdürdüğünü öne süren Braudy, aşağılanmış hissederek hızla evi terk ettiğini söylüyor.

"Benden daha çok iktidar sahibi olduğu için istediği her şeyi yapabileceğini düşündüğünü fark ettim" diyen Braudy, olaydan sonra eve döndüğünde onunla bir daha asla yalnız kalmamaya karar verdiğini ve o yılın sonlarında da işten ayrıldığını anlattı.

30 YIL SONRA CESARETİNİ TOPLAYABİLMİŞ

Susan Braudy ayrıca Douglas'ın iddiaları yalanlarkenki tavrının da "tıpkı kendisini mağdur göstermeye çalışması gibi sorunun bir parçası olduğunu" söyledi ve ekledi: