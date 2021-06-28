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Ünlü analist, iPhone 13 Pro ve Pro Max'in kamera özelliğini ortaya çıkardı

28.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13 Pro modellerinin kameraları hakkında bazı öngörülerde bulundu. Kuo'nun dediklerine bakılırsa Apple, yeni iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in ultra geniş açılı kamerası ile radikal bir karara imza atacak.

Ünlü analist, iPhone 13 Pro ve Pro Max'in kamera özelliğini ortaya çıkardı

Eylül ayı yaklaştıkça iPhone 13 modellerine yönelik iddiaların sayısı arttı. Hatta bu iddiaların arasında yeni iPhone'ların iPhone 13 veya iPhone 12s olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı bile tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar bir kenara, iPhone 13 modellerinin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Hatta akıllı telefonların kameralarına yönelik bazı bilgiler dahi paylaşıldı.

iPHONE 13 PRO VE PRO MAX İÇİN YENİ BİLGİLER

Şimdi, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin kamera özellikleri hakkında yeni bilgiler gündeme geldi. Bu bilgileri sağlayan ise daha önce iPhone 12 ailesine yönelik önemli bilgiler veren, iPhone 14 için dahi öngörülerini sunan ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan başkası değil.

iPhone 13

APPLE RADİKAL BİR KARARA İMZA ATIYOR

Ming-Chi Kuo, elde edilen bir yatırımcı notunda, iPhone 13 serisinin iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adını taşıyacak üst düzey modellerinin otomatik odaklamalı, güncellenmiş bir ultra geniş açılı kameraya sahip olacağını aktardı. iPhone 12 modellerinde yer alan sabit odaklı ultra geniş açılı kameraya kıyasla bu önemli bir gelişme. Anlaşılan Apple, sabit odaklı ultra geniş açılı kameralardan vazgeçiyor.

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OTOMATİK ODAKLAMA ÖZELLİĞİ NELER SUNACAK?

iPhone 13 Pro ve Pro Max'te kullanılacağı söylenen otomatik odaklama özelliği, iPhone 12 serisindeki mevcut sabit odaklı lensle karşılaştırıldığında, daha net ve keskin görüntüler sunmaya yardımcı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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