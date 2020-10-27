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Ünlü analist paylaştı! Apple yeni bir etkinlik mi düzenleyecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Apple Silicon işlemcili ARM tabanlı ilk Mac'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir. İddia kaynağı Jon Prosser'a göre Apple, iPhone 12 sonrası bir etkinlik daha düzenleyerek ilk Apple Silicon işlemcili Mac modelini duyuracak. Üstelik Prosser'a bakılırsa Apple Silicon işlemcili Mac'in çıkış tarihi oldukça yakın.

Ünlü analist paylaştı! Apple yeni bir etkinlik mi düzenleyecek?

ARM tabanlı Mac çok konuşuldu, çok tartışıldı. Apple'ın ilk olarak WWDC 2020 etkinliğinde bahsettiği bu dönüşüm, Mac modellerinde Apple tarafından geliştirilen ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerin kullanılmasını temel alıyordu. Apple WWDC 2020 sonrası, geliştiricilere bir kit vererek Apple Silicon işlemcili Mac dünyasına hazırlanmalarını istemişti. Beklentiler, Apple'ın düzenlediği Time Flies etkinliğinde ve iPhone 12 etkinliğinde Apple Silicon işlemcili Mac modelleri hakkında yetkililerden bazı cümleler duymak, hatta ilk modeli görmekti. Fakat iki etkinlikte de Mac modellerine değinilmedi. İddia kaynağı Jon Prosser'a göre ise Apple yeni bir etkinlik düzenleyerek ilk Apple Silikon işlemcili Mac'e bol bol zaman ayıracak.

İŞTE APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MAC İÇİN İDDİA EDİLEN TARİH

İddialara göre Apple, 17 Kasım'da yeni bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Apple Silikon işlemcisine sahip Mac modelleri görücüye çıkacak. Etkinlik, 10 Kasım Salı günü bir duyuru ile ilan edilecek. En azından Jon Prosser'ın iddiaları bu yönde.

Jon Prosser Mac tweet

İLK MAC MODELİ HANGİSİ OLACAK?

Apple Silicon işlemcili ilk Mac'in bir MacBook Air olacağı tahmin ediliyor. Fakat Apple'ın MacBook modelini de dirilteceğine dair bazı söylentiler de mevcut. Öte yandan Apple'ın ARM tabanlı bir MacBook'un ardından Apple A14T işlemcisine sahip bir iMac modeli çıkartacağı da iddia edilmekte.

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