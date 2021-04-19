Ünlü analistten iPhone 13 raporu: Daha fazla ülkede kullanılabilecek

Apple 5G destekli ilk iPhone modellerini geçtiğimiz yıl tanıttı. Bu modeller iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralandı. Apple 5G mmWave destekli iPhone 12 modellerinin satışını ise sadece ABD'de gerçekleştiriyor. mmWave, 5G'nin daha etkileyici hızlara (500Mbps +) sahip bir sürümü demek oluyor, ancak diğer taraftan daha sınırlı bir menzil anlamına da geliyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni araştırma notu da Apple'ın iPhone 13 modellerindeki 5G mmWave teknolojisi hakkında oldu.

5G MMWAVE DESTEKLİ iPHONE 13 DÜNYAYA AÇILACAK

Ming-Chi Kuo, bir araştırma raporunda, mmWave teknolojisinin altyapısının bu yıl Kanada, Japonya, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde önemli ölçüde artacağını söylüyor. Analiste göre, bu yıl mmWave donanımlı iPhone 13 modelleri, sevkiyatların yüzde 55 ila yüzde 60'ını oluşturacak.

'ANTEN GAMZESİ' iPHONE 13'TE DE OLACAK

iPhone 13'ün tasarımı açısından, mmWave teknolojisi bir farklılık da sunacak. Zira Sub-6GHz iPhone'lara kıyasla, mmWave iPhone 12 modelleri, cihazın sağ tarafında, kendini belli eden bir anten taşıyor. Kuo, aynı anten tasarımının 2021 “iPhone” serisiyle devam etmesini bekliyor. Yani mmVave teknolojisini destekleyecek iPhone 13 modellerinin tasarımı için şimdiden bu antenin varlığından bahsetmek mümkün. Tabi, Ming-Chi Kuo'nun yorumu doğruysa.

