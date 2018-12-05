HABER

Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Yerel seçime aylar kala siyasi kulisleri sallayacak bir iddia ortaya atıldı. Uzun yıllar AK Parti'ye de anketler yapan MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, siyaset gündemine karıştıracak bir kulis bilgisini "kuvvetli bir şekilde konuşuluyor" diyerek duyurdu. Ünlü anketçi Kulat'ın aktardığı na göre MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı olacak

Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

DW'de Nevşin Mengü'nün sunduğu 'Bire Bir' programında soruları cevaplayan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti ile MHP ittifakını değerlendirirken, "Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor; Devlet Bahçeli'nin de büyük ihtimal TBMM Başkanı olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'Yİ YAKINDAN TANIYANLAR BİLİR...

"Devlet Bahçeli'yi yakından tanıyanlar bilirler. Böyle bir şeyi doğrudan talep edilmez, istenmez" diyen Mehmet Ali Kulat, "Diplomasi dili gibi politika diliyle böyle birşey uygun görülebilir" hatırlatması yaptıktan sonra şu kulisi paylaştı:

BAHÇELİ'NİN TALEBİ YOK AMA...

Devlet Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmamış. Bahçeli'nin böyle bir talebi yok ama Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapabilir. Onu ifade etmeye çalışıyorum.

BAHÇELİ TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet bahçeli, dün TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevaplamış ve MHP’nin Meclis Başkanlığı istediği iddiaları için “MHP’de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir Pazar vardır. Her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alır, isteyen satar. Ama bizim partimizde olmaz. Meclis Başkanı henüz var” ifadelerini kullanmıştı.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Altınbaş Çocuk Üniversitesi’nden sağlık dersiAltınbaş Çocuk Üniversitesi’nden sağlık dersi
Askeriyede olay görüntü! Bakanlıktan açıklamaAskeriyede olay görüntü! Bakanlıktan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mak Mehmet Ali Kulat seçim 2019 yerel seçim Devlet Bahçeli Meclis Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Hesap sormazsam namerdim diyen birisi mert mi namert midir? Piskevitin dik duruşu çaya bandirilana kadardır
Bu edepsizliktir.MHP pazarlık yapmaz, makam istemez.Beleş çalışır
MHP ne isterse AKP yapacak...yelkenli gemisinin direği artık.Akp nin işi zor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tuzla'da fabrika yangını: Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! Tuzla'da fabrika yangını: Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Tuzla'da fabrika yangınI! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Tuzla'da fabrika yangınI! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

CHP'li Ensar Aytekin'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için şok sözler: Binlerce öğrenci ve veliyi kandırıyor!

Şoke eden iddia: Binlerce öğrenci ve veliyi kandırıyor!

Belediye binasında silah sesleri!

Belediye binasında silah sesleri!

'İstanbul'a kar yağmayacak' tartışması! Bir açıklama da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi

Uzmanların 'İstanbul'a kar yağmayacak' tartışması! İşte o tahmin

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Askerleri diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.