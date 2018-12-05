Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

DW'de Nevşin Mengü'nün sunduğu 'Bire Bir' programında soruları cevaplayan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti ile MHP ittifakını değerlendirirken, "Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor; Devlet Bahçeli'nin de büyük ihtimal TBMM Başkanı olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'Yİ YAKINDAN TANIYANLAR BİLİR...

"Devlet Bahçeli'yi yakından tanıyanlar bilirler. Böyle bir şeyi doğrudan talep edilmez, istenmez" diyen Mehmet Ali Kulat, "Diplomasi dili gibi politika diliyle böyle birşey uygun görülebilir" hatırlatması yaptıktan sonra şu kulisi paylaştı:

BAHÇELİ'NİN TALEBİ YOK AMA...

Devlet Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmamış. Bahçeli'nin böyle bir talebi yok ama Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapabilir. Onu ifade etmeye çalışıyorum.

BAHÇELİ TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet bahçeli, dün TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevaplamış ve MHP’nin Meclis Başkanlığı istediği iddiaları için “MHP’de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir Pazar vardır. Her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alır, isteyen satar. Ama bizim partimizde olmaz. Meclis Başkanı henüz var” ifadelerini kullanmıştı.

