Ünlü annelerden eğitim üzerine tavsiyeler

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen MomTalks, ebeveynler ile uzmanları bir araya getirdi. Ebeveynliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks 2019, alanında uzman isimlerin yanı sıra ünlü isimlere de ev sahipliği yaptı. Oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yaptıklarıyla konuşmayla ebeveynlere ilham kaynağı oldu.

Türkiye’nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirdi. ‘Gelecek anneden başlar’ sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks’un bu yılki konuşmacıları arasında oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yer aldı. Ünlü isimler yaptıklarıyla konuşmalarla ebeveynlere deneyimlerini anlattı ve onlara ilham kaynağı oldu.

Doğa Rutkay Kamal: "Çocuklarımı tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum"

Yakın zamanda ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, "Kendi annemden yola çıkarak bazı konularda çok tutarlı bir anne olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı köşelerin olması ve bu köşelerin içindeki özgürlük alanlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. 40 yaşındayım ve ikizlerimi bakıcı olmadan kendim büyütüyorum. Tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum çocuklarımı. Bana küçükken büyüdüğünde ne olacaksın dediklerinde mutlu olacağım diyordum. Ben küçükken çok mutlu bir çocuktum, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmek istiyorum ki gelecekte de mutlu ve iyi insanlar olabilsinler" dedi.